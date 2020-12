Reggina, Folorunsho: ”Usciremo da questa situazione tutti insieme: la squadra prima di tutto”

Il Vicenza acciuffa la Reggina nella ripresa, ma gli amaranto tornano a far punti dopo tre ko consecutivi. Nel post-gara, il centrocampista dei calabresi Michael Folorunsho ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito, le sue parole:

CONFRONTO CON IL MISTER- ”In settimana abbiamo parlato tanto perché le cose non stavano andando bene. Dobbiamo riprendere il nostro cammino che non è certamente quello che stiamo percorrendo. L’unica arma che abbiamo è continuare a lavorare, dobbiamo dare di più per rispetto della gente di Reggio, della presidenza che ha puntato su di noi e per noi stessi, perché stiamo facendo tanti sacrifici”.

GRANDE PRESTAZIONE- ”Spero di vedere un Folorunsho migliore di quello del primo tempo, cercherò di dare sempre il massimo. In campo ce la metto tutta, sono a disposizione del mister e penso che venga prima la prestazione di squadra e poi quella personale”.

UNITA’ DI INTENTI- ”Penso che in questi casi, in questi periodi, la compattezza sia tutto, dobbiamo essere tutti uniti altrimenti non se ne esce fuori. Abbiamo fatto vedere tante cose buone ed altre meno buone su cui dovremo lavorare, abbiamo dato una bella risposta. Dobbiamo ripeterci contro la Reggiana e cercare di portare a casa i tre punti. Per uscire da questa situazione c’è bisogno della massima compattezza da parte di tutti”.

I SUOI TIRI DALLA DISTANZA- ”A Pordenone si era creata l’opportunità per tirare. Non sono il tipo che tenta di forzare il tiro, perciò se c’è un compagno messo meglio di me lo servo volentieri per ottenere il miglior risultato possibile”.

SU PLIZZARI- ”Purtroppo il gioco del calcio è così, poi il suo è un ruolo importante. E’ un giovane come me che ci mette tanta dedizione. L’ho visto molto amareggiato, dobbiamo stargli vicini, c’è bisogno di tutti quanti”.