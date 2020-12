Reggina, Baroni: ”Potevamo vincere ma non mi interessa. Complimenti alla squadra”

Il Vicenza acciuffa la Reggina nella ripresa, ma gli amaranto tornano a far punti dopo tre ko consecutivi. Nel post-gara, il tecnico dei calabresi Marco Baroni ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito, le sue parole:

SULLA PRESTAZIONE– ”E’ stata una buona Reggina, abbiamo fatto molto bene, faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo interpretato bene la partita, nelle distanze e nel concedere pochissimo ad una squadra pericolosa. Abbiamo gestito bene la palla, c’è stata una crescita importante sotto questo punto di vista. Peccato perché la partita si poteva vincere, ma non mi interessa perché penso alla buona prestazione di squadra”.

SULL’EPISODIO DI PLIZZARI- ”Non voglio neppure commentare queste cose, si sbaglia tutti insieme, non voglio puntare il dito verso nessuno. Il calcio è fatto anche di questi momenti. Al di là degli episodi, che in queste due gare ci hanno penalizzato, ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione. Ho trovato grande disponibilità sin dal primo giorno, avremo modo di migliorare carenze ed episodi con il lavoro. L’episodio ci ha penalizzato, ma ho detto a tutti che bisogna aiutare chi è in difficoltà”.

SUI SINGOLI- ”Hanno fatto tutti bene. Folorunsho? Ieri siamo stati una mezz’oretta insieme, gli ho fatto vedere cosa sbagliava ed oggi si è centrato nella prestazione, è un giocatore che ha corsa e qualità. Mi è piaciuto molto anche Rivas, è un giocatore che allunga la squadra e dà profondità, dobbiamo servirlo meglio. Poi dobbiamo crossare perché questa squadra sa attaccare la porta, oggi siamo stati molto pericolosi. Mi dispiace che ci siano pochi giorni per lavorare e tante partite in vista, questo mi mette un po’ di ansia”.

PASSI IN AVANTI- ”Contro il Cittadella abbiamo fatto una prestazione importante, decisa poi da un episodio. Lavoreremo per ridurre a zero gli errori. Oggi c’è stato un passettino in avanti dal punto di vista della tenuta fisica. Ad oggi, viste le assenze, c’è da fare necessità virtù”.

PROSSIMI RECUPERI E SCELTE INIZIALI ODIERNE- ”Lafferty non credo sia recuperabile per la Reggiana, è uscita una leggera lesione. Conto di recuperare Denis, il cui ritorno sarebbe fondamentale. Cionek è già recuperato ma ha bisogno di una condizione ottimale. Non ho schierato De Rose per caratteristiche, mentre ho voluto confermare Stavropoulos e Loiacono perché mi è piaciuta la loro prestazione nella scorsa partita”.