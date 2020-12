LR Vicenza-Reggina, le formazioni ufficiali: tridente leggero Rolando-Rivas-Bellomo

Per la trasferta di Vicenza mister Baroni vara un 4-3-3 con Rolando, Rivas e Bellomo; essendo a corto di prime punte, con il solo Vasic disponibile che parte dalla panchina, il tecnico amaranto opta per questo inedito reparto offensivo, supportato da una mediana a tre composta da Bianchi, Crisetig e Folorunsho. In difesa sarà Di Chiara ad agire da terzino sinistro al posto dello squalificato Liotti.

