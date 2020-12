Non c’è tempo per recriminare: si gioca ogni due giorni e l’unico obiettivo è quello di invertire una brutta rotta. Allo stadio Menti di Vicenza la Reggina cerca un sussulto, un colpo d’orgoglio dopo le sette sconfitte nelle ultime otto gare. Quattordicesima giornata di serie B, in campo Vicenza e Reggina, calcio d’inizio di Vicenza-Reggina alle ore 19, seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

VICENZA-REGGINA 1-1 (44′ Bianchi, 59′ Longo) FINALE

Finisce dopo tre minuti di recupero la sfida del “Menti”, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Reggina, avanti con merito grazie a Bianchi ma che ha regalato ancora una volta il gol agli avversari. Tante le occasioni per riportarsi in vantaggio ma la mancanza di concretezza negli ultimi sedici metri continua ad essere un problema… Si torna comunque da questa trasferta con un risultato positivo e una prestazione che lascia ben sperare per il futuro.

90’+1, Padella ferma la ripartenza amaranto e anche lui finisce sul taccuino dell’arbitro.

90′, ultimo cambio del Vicenza con Jallow al posto di Dalmonte.

89′, da una parte all’altra, tocca a Plizzari fare una super parata sul tiro di Zonta!

88′, Bianchi ad un passo dalla doppietta! Il destro potente e teso da fuori area del centrocampista amaranto viene messo in angolo dal volo di Grandi che compie una grande parata!

87′, Baroni si gioca la carta Vasic per i minuti finali, lascia il campo Crisetig. Assalto finale con il centravanti!

83′, altro cambio tra i veneti: dentro l’ex Rigoni al posto di Da Riva.

82′, che rischio per gli amaranto! Cross di Meggiorini, Da Riva tutto solo in area manca il pallone, il nuovo entrato Cappelletti invece lo aggancia e calcia in diagonale, palla deviata che sfila a pochi centimetri dal palo. Brivido…

79′, Di Carlo inserisce cappelletti al posto di Giacomelli.

78′, è sempre Reggina all’attacco: Di Chiara mette in mezzo un pallone basso per Folorunsho nel cuore dell’area, il numero 90 amaranto cerca la girata mancina, ma contrastato ai limiti del regolamento da Barlocco non trova l’impatto vincente!

77′, Reggina sempre pericolosa nell’area biancorossa! Lancio di Loiacono, sponda di testa di Folorunsho per Rivas che controlla con il petto e cerca di girarsi, ostacolato dal difensore non ha la possibilità di calciare.

76′, cerca la magia a sorpresa Crisetig che direttamente da calcio d’angolo mette i brividi a Grandi, palla sull’esterno della rete, sfuma un’altra chance per tornare in vantaggio!

73′, primo cambio nella Reggina: Baroni inserisce Situm per Rolando

70′, altra occasionissima per la Reggina! Sempre dall’asse mancino arriva il pallone, spedito in mezzo da Bellomo, che Padella tocca di testa togliendola dalla disponibilità di Rolando, tutto solo sul secondo palo.

66′, fallaccio in ritardo da parte di Longo su Di Chiara! Secondo giallo per l’autore del pareggio, Reggina con l’uomo in più!

65′, si scuote la Reggina dopo il beffardo pari subito: ottima manovra fuori dall’area veneta, Di Chiara carica il mancino, botta secca rasoterra, un difensore si oppone deviando in angolo!

63′, ammonito il biancorosso Cinelli.

59′, ANCORA UN ERRORACCIO DI PLIZZARI!!! Longo segna a porta vuota! Un rinvio lungo del portiere veneto viene raccolto fuori area da Plizzari, il quale si fa portare via il pallone dal pressing del calciatore biancorosso che firma il pari… Vicenza-Reggina 1-1

58′, ancora un’ammonito tra gli amaranto: il giallo questa volta è per Bellomo.

55′, torna in parità il conto degli ammoniti: giallo per Crisetig.

54′, insidiosa ripartenza veneta, il traversone di Dalmonte è per Longo che tenta l’intervento in area, precisa e puntuale la chiusura di Delprato che non gli lascia lo spazio per calciare facilmente, chiusura di mestiere per il giovane difensore amaranto, palla sul fondo.

52′, Rolando prova a ripartire, Longo lo sgambetta alle spalle: secondo ammonito tra i veneti, in entrambi i casi per interventi fallosi sul numero 14 amaranto.

46′, Di Carlo si gioca il primo cambio inserendo Meggiorini, un attaccante, al posto di Bizzotto, un difensore.

Comincia il secondo tempo al “Menti”, si riparte dal vantaggio amaranto maturato allo scadere con Bianchi.

Intervallo

Un solo minuto extra nel primo tempo, Reggina che chiude avanti grazie al gol quasi allo scadere di Bianchi! Ottima prima frazione della squadra di Baroni che ha rischiato solamente sullo sciagurato retropassaggio di Stavropoulos, in quella circostanza il salvataggio di Loiacono vale quanto un gol. Gol che con merito è arrivato sull’asse Folorunsho-Di Chiara-Bianchi!

45′, Rivas scatenato, crea il panico nella difesa veneta e scarica per l’inserimento di Delprato, anticipato all’ultimo istante prima di poter calciare in porta!

44′, MERAVIGLIOSA REGGINA!!! IL VANTAGGIO FIRMATO DA BIANCHI!!! Arriva quasi allo scadere il vantaggio amaranto grazie al gol dell’ex! Splendida la costruzione dell’azione con l’avanzata poderosa per vie centrali di Folorunsho, lo scarico a sinistra per Di Chiara che disegna un pallone splendido per Bianchi che penetra in area e di testa insacca! Vicenza-Reggina 0-1

41′, Bellomo su punizione sfiora il bersaglio! Dalla lunga distanza il numero 10 amaranto cerca il jolly, destro teso e potente che non scende abbastanza, uscendo oltre la traversa. Sfuma un’altra chance

38′, Giacomelli calcia una punizione velenosa verso il primo palo, sfera che esce di un soffio.

37′, arriva il primo giallo anche per gli amaranto, ammonito Loiacono.

34′, clamoroso errore difensivo di Stavropoulos! Il greco effettua un rischioso retropassaggio, molto lento, per Plizzari, Longo si avventa sul pallone, aggira il portiere amaranto e gira verso la porta, miracoloso salvataggio sulla linea di Loiacono che interviene in spaccata salvando la Reggina dalla capitolazione.

32′, intervento in ritardo di Barlocco su Rolando: il calciatore biancorosso è il primo ammonito del match.

28′, numero di Rivas che servito dalla rimessa laterale, aggira un difensore, arriva sul fondo e serve in mezzo, dove tuttavia non ci sono compagni pronti a raccogliere il suggerimento, la difesa veneta allontana la minaccia.

27′, giocata geniale da parte di Rivas che ruba il tempo ad un avversario rubando il pallone e lanciando in campo aperto Bianchi, tempestiva l’uscita fuori area di Grandi che lo anticipa spazzando la sfera in fallo laterale.

19′, insiste la squadra di Baroni, pericolosa sull’ennesimo traversone di Di Chiara, abile nel mandare a vuoto un avversario, sul palo lontano arriva Delprato che la rimette in mezzo al volo, un difensore veneto spazza il pallone.

18′, corner per la Reggina, Bellomo calcia lungo, Bianchi si coordina di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

13′, buon giropalla degli amaranto che viaggiano da destra a sinistra, l’ultimo a ricevere è Bellomo che controlla e punta la porta, destro a giro che si spegne oltre il secondo palo.

11′, biancorossi pericolosi con la splendida giocata per vie centrali di Longo, palla incollata al piede, servito in sovrapposizione Zonta che va al cross, Dalmonte si inserisce sul primo palo e di testa anticipa anche Plizzari, palla che termina sul fondo.

6′, bellissima combinazione amaranto sulla trequarti avversaria, la sponda di Rivas apre la strada a sinistra per Di Chiara che crossa con il compasso cercando un compagno sul secondo palo, un difensore veneto salva la situazione mandando di testa in corner.

Calcio d’inizio allo stadio “Menti”, via alla sfida tra Vicenza e Reggina!

FORMAZIONI UFFICIALI

LR Vicenza (4-4-2): Grandi; Zonta, Padella, Pasini, Barlocco; Dalmonte, Cinelli, Da Riva, Giacomelli; Bizzotto, Longo. A disposizione: Zecchin, Perina, Scoppa, Tronchin, Guerra, Marotta, Cappelletti, Rigoni, Meggiorini, Fantoni, Cester, Jallow. Allenatore: Di Carlo.

Reggina (4-3-3): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Rolando, Rivas, Bellomo. A disposizione: Farroni, Guarna, Cionek, Gasparetto, Peli, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore Baroni.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Michele Grossi di Frosinone e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

Qui Vicenza: La squadra di Di Carlo vuole bissare il successo dell’ultimo turno, quando ha superato l’Ascoli sempre tre le mura del Menti. Meggiorini ispirato e classifica che in questo momento recita 15 punti in posizione sopra la zona calda per i veneti che vogliono proseguire nel trend attuale.

Qui Reggina: Sette sconfitte in otto gare, cambio di allenatore ed un gol che in trasferta manca dalla partita di Pordenone. La Reggina deve assolutamente cercare nell’orgoglio lo stimolo per risollevarsi da una posizione di classifica pericolosissima, da retrocessione diretta.

L’arbitro: Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la gara. Il direttore di gara emiliano ha otto precedenti con i biancorossi per un totale di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Un solo precedente invece per Aureliano con la Reggina e, per i calabresi, si tratta di una sconfitta (2-1) a Siena nella stagione di serie B 2013/14. Collaboratori saranno i Sigg Grossi e Di Monte, quarto uomo Camplone.