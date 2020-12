Non c’è tempo per recriminare: si gioca ogni due giorni e l’unico obiettivo è quello di invertire una brutta rotta. Allo stadio Menti di Vicenza la Reggina cerca un sussulto, un colpo d’orgoglio dopo le sette sconfitte nelle ultime otto gare. Quattordicesima giornata di serie B, in campo Vicenza e Reggina, calcio d’inizio di Vicenza-Reggina alle ore 19, seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

* Per aggiornare il LIVE di VICENZA-REGGINA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

VICENZA-REGGINA 0-0

32′, intervento in ritardo di Barlocco su Rolando: il calciatore biancorosso è il primo ammonito del match.

28′, numero di Rivas che servito dalla rimessa laterale, aggira un difensore, arriva sul fondo e serve in mezzo, dove tuttavia non ci sono compagni pronti a raccogliere il suggerimento, la difesa veneta allontana la minaccia.

27′, giocata geniale da parte di Rivas che ruba il tempo ad un avversario rubando il pallone e lanciando in campo aperto Bianchi, tempestiva l’uscita fuori area di Grandi che lo anticipa spazzando la sfera in fallo laterale.

19′, insiste la squadra di Baroni, pericolosa sull’ennesimo traversone di Di Chiara, abile nel mandare a vuoto un avversario, sul palo lontano arriva Delprato che la rimette in mezzo al volo, un difensore veneto spazza il pallone.

18′, corner per la Reggina, Bellomo calcia lungo, Bianchi si coordina di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

13′, buon giropalla degli amaranto che viaggiano da destra a sinistra, l’ultimo a ricevere è Bellomo che controlla e punta la porta, destro a giro che si spegne oltre il secondo palo.

11′, biancorossi pericolosi con la splendida giocata per vie centrali di Longo, palla incollata al piede, servito in sovrapposizione Zonta che va al cross, Dalmonte si inserisce sul primo palo e di testa anticipa anche Plizzari, palla che termina sul fondo.

6′, bellissima combinazione amaranto sulla trequarti avversaria, la sponda di Rivas apre la strada a sinistra per Di Chiara che crossa con il compasso cercando un compagno sul secondo palo, un difensore veneto salva la situazione mandando di testa in corner.

Calcio d’inizio allo stadio “Menti”, via alla sfida tra Vicenza e Reggina!

FORMAZIONI UFFICIALI

LR Vicenza (4-4-2): Grandi; Zonta, Padella, Pasini, Barlocco; Dalmonte, Cinelli, Da Riva, Giacomelli; Bizzotto, Longo. A disposizione: Zecchin, Perina, Scoppa, Tronchin, Guerra, Marotta, Cappelletti, Rigoni, Meggiorini, Fantoni, Cester, Jallow. Allenatore: Di Carlo.

Reggina (4-3-3): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Folorunsho; Rolando, Rivas, Bellomo. A disposizione: Farroni, Guarna, Cionek, Gasparetto, Peli, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore Baroni.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Michele Grossi di Frosinone e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

Qui Vicenza: La squadra di Di Carlo vuole bissare il successo dell’ultimo turno, quando ha superato l’Ascoli sempre tre le mura del Menti. Meggiorini ispirato e classifica che in questo momento recita 15 punti in posizione sopra la zona calda per i veneti che vogliono proseguire nel trend attuale.

Qui Reggina: Sette sconfitte in otto gare, cambio di allenatore ed un gol che in trasferta manca dalla partita di Pordenone. La Reggina deve assolutamente cercare nell’orgoglio lo stimolo per risollevarsi da una posizione di classifica pericolosissima, da retrocessione diretta.

L’arbitro: Sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere la gara. Il direttore di gara emiliano ha otto precedenti con i biancorossi per un totale di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte.

Un solo precedente invece per Aureliano con la Reggina e, per i calabresi, si tratta di una sconfitta (2-1) a Siena nella stagione di serie B 2013/14. Collaboratori saranno i Sigg Grossi e Di Monte, quarto uomo Camplone.