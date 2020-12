Il FLOP di Vicenza – Reggina: Plizzari, ingenuità che diventa una costante!

Sta diventando una preoccupante costante, quella di subire almeno un gol senza ricevere un vero e proprio tiro in porta, praticamente regalando la rete agli avversari. Protagonista in negativo, per la seconda volta consecutiva, l’estremo difensore amaranto Alessandro Plizzari: inizia ad essere un serio campanello d’allarme. Si parlava un gran bene di questo giovane calciatore di proprietà del Milan, ma purtroppo per lui e soprattutto per la Reggina, ultimamente sta girando proprio male.

Stasera la frittata è stata clamorosa.

Su un rinvio del suo collega vicentino, praticamente una palla scagliata avanti alla ricerca della punta, esce dall’area ed invece di calciare lontano la sfera, azzarda uno stop senza alcun senso. La palla gli sfugge dai piedi sul pressing dell’attaccante ed a Longo non pare vero di ritrovarsi quel pallone regalato con la porta spalancata. Anche se, bisogna dirlo, il replay dell’azione lascia più di qualche dubbio su un possibile fallo di Longo su Plizzari. Mani nei capelli e disperazione per il numero 12 amaranto, ma la situazione sta diventando tragicamente pericolosa.

Giuseppe Canale