I TOP di Vicenza-Reggina: Bianchi decisivo, Folorunsho dirompente

Inizia decisamente a vedersi la mano del nuovo mister. Squadra schierata con un ottimo 4-3-3 che fa di necessità virtù, con Rivas “falso nueve” e Bellomo e Rolando esterni d’attacco. Questo assetto esalterà la fisicità di Folorunsho e la dinamicità di Bianchi.

Michael Folorunsho massimizza la fiducia che mister Baroni gli concede, sfoderando una prestazione maiuscola. La rete del vantaggio amaranto parte da una sua ripartenza “mostruosa”. Accelera e resiste alle cariche di almeno 2 avversari che non riescono neanche con le cattive ad arrestarne la corsa.

In ripresa e con grandi margini di miglioramento vista la prestanza fisica che necessità di un po’ più di tempo per iniziare a carburare. Mister Baroni potrebbe riuscire a farlo rendere al massimo.

Nicolò Bianchi uno della “vecchia guardia”, torna ad essere decisivo con i suoi inserimenti. Allo scadere del primo tempo realizza la rete del vantaggio reggino, con un colpo di testa, un perfetto terzo tempo in stile basket, su uno splendido cross di Di Chiara. Il gol dell’ex è servito. Anche nella seconda frazione di gioco e dopo il pareggio/regalo rimane l’uomo più pericoloso sella Reggina.

Ci prova dalla distanza con Grandi che si supera e con un po’ di fortuna riesce a deviare in calcio d’angolo un tiro destinato ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Ottima prestazione.

Giuseppe Canale