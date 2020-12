Vicenza-Reggina, la storia in B: doppietta amaranto, lo 0-0 del 2013 valse quanto una vittoria

Se in serie A può contare su un solo precedente (clicca qui), in serie B Vicenza-Reggina è andata già in scena cinque volte.

Primo atto nel dicembre 20001, quando la Reggina targata Colomba, in un Menti imbiancato dalla neve, ottenne tre punti importantissimi, grazie alle reti di Jiranek e Savoldi. Fu quello uno dei passi decisivi, verso il pronto ritorno in serie A. Successo veneto invece, nel 2010: un secco 3-1, che costò l’esonero a Iaconi (subentrato a Novellino) e spalancò le porte della prima squadra a Breda, già tecnico della primavera amaranto.

Nel 2010-2011, la compagine dello Stretto è tornata ad espugnare Vicenza: gol di Ciccio Cosenza a sancire lo 0-1 finale, ed a rimettere in carreggiata i ragazzi di Atzori, lanciati verso i playoff. Pareggio senza emozioni, nell’ultima giornata di andata del campionato 2011/2012. Lo stesso stadio che aveva lanciato Breda come tecnico della Reggina, in quella occasione fu fatale al tecnico trevigiano, esonerato da lì a poco nonostante la Reggina si trovasse al sesto posto.

Ultimo atto, il 18 maggio del 2013. All’ultima giornata, gli amaranto di Pillon si presentarono con due risultati su tre, in quanto anche un pari sarebbe bastato per centrare la salvezza. Un match “calcisticamente drammatico”, dal momento che i diretti avversari avrebbero evitato la retrocessione solo vincendo, trascinando ai playout proprio la Reggina. Anche questa fu una partita non cerro esaltante, con gli ospiti chiusi nella loro metà campo per tutta la gara, a protezione del preziosissimo risultato. Al minuto 95′, l’episodio chiave, che vide Baiocco nei panni del protagonista assoluto: il portiere amaranto riuscì a fermare in uscita il tiro a colpo sicuro di Gentili, inchiodando il punteggio sullo 0-0 e blindando la permanenza nel torneo cadetto.

Compresa la gara della massima serie, il bilancio complessivo è il seguente: 2 vittorie Vicenza, 2 vittorie Reggina e 2 pareggi.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 2001/2002, 17^ giornata di andata (16/12/2001)

Vicenza-Reggina 1-2

Reggina: Belardi, Jiranek, Vargas, Franceschini, Morabito, Cozza (Veron), Vicari, Mamede, Casale, Bogdani (Dionigi), Savoldi (Leon). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 15′ pt Jiranek (R), 22′ pt Savoldi (R), 28′ pt Margiotta (V).

SERIE B 2009/2010, 3^ giornata di ritorno (6/2/2010)

Vicenza-Reggina 3-1

Reggina: Fiorillo, Lanzaro (Missiroli), Cascione, Valdez, Vigiani, Carmona, Castiglia (Brienza), Gia.Tedesco, Rizzato, Pagano (Cacia), Bonazzoli. Allenatore: Iaconi.

Marcatori: 30′ pt Di Cesare (V), 33′ pt Littri (V), 18′ st Brienza (R), 26′ st Sgrigna (V).

SERIE B 2010/2011, 7^ giornata di ritorno (26/2/2011)

Vicenza-Reggina 0-1

Reggina: Puggioni, Adejo, Cosenza, Acerbi, Colombo (Barillà), Castiglia (Rizzo), De Rose, Gia.Tedesco, Rizzato, Bonazzoli, A.Viola (Campagnacci). Allenatore: Atzori.

Marcatore: 45′ pt Cosenza.

SERIE B 2011/2012, 19^ giornata di andata (6/1/2012)

Vicenza-Reggina 0-0

Reggina: P.Marino, Cosenza, Emerson, A.Marino, D’Alessandro, Rizzo, Castiglia (De Rose), N.Viola (Montiel), Rizzato, Campagnacci (Ragusa), Bonazzoli. Allenatore: Breda.

SERIE B 2012/2013, 19^ giornata di ritorno (18/5/2013)

Vicenza-Reggina 0-0

Reggina: Baiocco, Adejo, Armellino, Bergamelli, Antonazzo, Hetemaj, Colucci, Barillà, Rizzato, Di Michele (Ely), Campagnacci (Gerardi). Allenatore: Pillon.