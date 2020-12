Visti da vicino: il Vicenza raccontato da Daniele Scaramella (Biancorossi.net)

Tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte (con una gara in meno), per un totale di 12 punti. È questo il bilancio attuale del Vicenza, che domani, martedì 22 dicembre, alle ore 19:00 sfiderà la Reggina al ”Romeo Menti”. Alla vigilia del match, abbiamo contattato Daniele Scaramella – collega di Biancorossi.net – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- ”La cosa più evidente è che la squadra della scorsa stagione era costruita per vincere il campionato di C. Alla rosa della scorsa stagione sono stati aggiunti elementi con l’obbiettivo di raggiungere il mantenimento della categoria. In sostanza quello che è cambiato è l’obbiettivo finale anche se il modo con cui va raggiunto secondo la “filosofia calcistica” di Di Carlo è sempre lo stesso”.

IL MERCATO- ”In linea di massima il mercato è stato coerente con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. C’era la ricerca di una punta da doppia cifra ma non essendo arrivati a raggiungere questo obiettivo di mercato si è lavorato più sulla quantità degli attaccanti che sul singolo bomber di valore. A gennaio è possibile che la società lavori su un centrocampista centrale e su un difensore centrale per dare alla squadra quell’equilibrio nelle due fasi che ora sembra mancare. In attacco arriverà qualcosa solo se si dovessero fare operazioni in uscita in quanto attualmente il reparto conta 6 attaccanti di ruolo tra prime e seconde punte”.

L’AVVIO DI CAMPIONATO- ”Come detto l’obiettivo dichiarato è quello della salvezza con eventuale vista play-off se tutto dovesse girare al meglio. Finora la squadra è stata convincente nella fase offensiva ma pare mancare un po’ di quella solidità e quell’equilibrio che erano state la caratteristica peculiare della squadra di di Carlo nella scorsa stagione. Il giudizio comunque finora è positivo rispetto anche alle difficoltà incontrate per le molteplici assenze dovute a Covid e infortuni”.

LE CARATTERISTICHE- ”Finora il Vicenza si è schierato con un 4-4-2 molto offensivo. Gli esterni, da una parte Dalmonte e all’altra prima Nalini ora Guerra lo rendono quasi un 424. Un gioco spiccatamente offensivo che tende ad andare un po’ in difficoltà nella fase di non possesso se non sorretto da una buona condizione atletica”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”Nei singoli finora Il Vicenza ha trovato i punti di forza in Dalmonte e Meggiorini, ma la forza è quella di un gruppo che è molto unito e sempre determinato a raggiungere il risultato. Il punto debole come detto è forse dato da un centrocampo che per caratteristiche dei giocatori non sempre riesce a sostenere le due fasi – offensiva e difensiva – per tutti i 90 minuti”.

INDISPONIBILI E COVID- ”Ad oggi fortunatamente non ci sono più in rosa positivi al covid. Prima della partita di sabato il Vicenza contava 5 assenti (Nalini, Vandeputte, Ierardi, Pontisso e Beruatto). Di questi forse il solo Beruatto potrebbe riuscire a recuperare per la gara di domani”.

a.c.