Vicenza-Reggina, la probabile formazione biancorossa: Marotta verso la panchina

Vincere per dare continuità al successo contro Ascoli è l’obiettivo del Vicenza, che alla sua seconda gara consecutiva tra le mura amiche vorrà proseguire il trend positivo del “Romeo Menti, dove Meggiorini e compagni sono ancora imbattuti.

Per il turno infrasettimanale, Mimmo Di Carlo si affiderà al consueto 4-4-2, che però potrebbe variare rispetto all’ultima uscita. Davanti all’estremo difensore Grandi, infatti, dovrebbero agire i centrali Padella e Pasini, con Zonta e Barlocco sulle fasce, dunque con la probabile partenza dalla panchina per Cappelletti. Assente, inoltre, Bruscagin per squalifica. In mezzo al campo dovrebbe arrivare la conferma di Da Riva e rivedersi Cinelli, fasce invece quasi sicuramente affidate a Belmonte (a sinistra) e Giacomelli (a destra).

In avanti la certezza sembra essere Meggiorini, con i vari Guerra, Marotta, Jallow e Longo in corsa per una maglia da titolare. Il ballottaggio principale, tuttavia, sembra riguardare gli ultimi due sopracitati, con Longo che potrebbe avere la meglio sull’ex Catania.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

VICENZA (4-4-2): Grandi; Zonta, Padella, Pasini, Barlocco; Dalmonte, Da Riva, Cinelli, Giacomelli; Meggiorini, Longo. All. Di Carlo

BALLOTTAGGI: Barlocco-Beruardo 55-45%, Longo-Marotta 55-45%

INDISPONIBILI: Beruatto, Ierardi, Bruscagin, Pontisso, Vandeputte, Nalini, Gori.

Si ringrazia il collega Daniele Scaramella di Biancorossi.net per la collaborazione