Vicenza-Reggina, la probabile formazione amaranto: due dubbi per Baroni

Uscire dal tunnel e tornare a vedere la luce, che manca oramai da diverso tempo (illusoria la vittoria contro il Brescia). Anche contro il Vicenza, per la Reggina sarà un banco di prova molto importante, dove l’obiettivo sarà quello di spezzare il trend negativo di tre sconfitte consecutive. Il tecnico degli amaranto Marco Baroni, insediatosi da meno di una settimana, proverà a schierare in campo la miglior formazione possibile a fronte di una lista indisponibili che resta costantemente piena. Ultimo in ordine di tempo, lo stop di Lafferty, fino ad oggi rimasta, probabilmente, l’unica ”speranza” offensiva dei calabresi. Tuttavia, Baroni potrà godere di due ‘mezzi sorrisi’, dettati dai recuperi di Cionek e Situm. E per uno squalificato che ritorna (Bellomo), c’è n’è un altro che dovrà scontare un turno di stop (Liotti).

Con molta probabilità, Baroni opterà nuovamente per la difesa a quattro, la quale non dovrebbe discostarsi da quella vista qualche giorno addietro contro il Cittadella (seppur a disposizione, Cionek non dovrebbe partire dal 1′ poiché le sue condizioni non sono ancora ottimali). Discorso inverso per le fasce, visto il recupero di Situm e l’assenza di Liotti. Il primo, infatti, è in ballottaggio con il giovane Lorenzo Peli, che dopo aver convinto al suo ingresso in campo due giorni fa, potrebbe ritagliarsi un posto tra i titolari. L’esterno scuola Atalanta risulterebbe essere in vantaggio sul croato e dovrebbe far ‘coppia distante’ con Rolando (che andrebbe a sinistra), il quale, però, potrebbe finire a giocare destra qualora fosse Situm a vincere il ballottaggio con Peli.

In mezzo al campo confermato Crisetig, ma c’è il dubbio De Rose. Il mediano calabrese è in ballottaggio con Folorunsho ed attualmente favorito, ma non è da escludere che possa finire in panchina per rifiatare. In avanti, probabile coppia offensiva leggera con Bellomo e Rivas.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Peli, De Rose, Crisetig, Rolando; Bellomo, Rivas. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Peli-Situm (55-45%), De Rose-Folorunsho (55-45%)

INDISPONIBILI: Faty, Charpentier, Rossi, Lafferty, Denis, Ménez

SQUALIFICATI: Liotti

Antonio Calafiore