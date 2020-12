Torna alla vittoria la Pallacanestro Viola: Monopoli ko al PalaCalafiore

Torna al successo la Pallacanestro Viola che fra le mura amiche di un PalaCalafiore deserto ha la meglio sulla ripescata Action Now Monopoli. Terminerà 94-76 in favore dei neroarancio che chiudono dunque con il sorriso questo 2020. Parte forte la Viola che domina su entrambi i lati del campo durante il primo quarto di gioco. Tutto a referto lo starting five dei ragazzi neroarancio nei primi 10 minuti di gioco, con gli uomini di coach Bolignano che conducono per 24-9. Nel secondo quarto la Viola trova il massimo vantaggio sul +17, Monopoli però non ci sta e trova il break con un Torresi Lelli scatenato che riporta i suoi sul -9, scarto con il quale si chiuderà il secondo quarto sul punteggio di 47-38. Al rientro dall’intervallo lungo è Yande Fall con 6 punti in fila a provare a far riscappare i neroarancio.

Ultimo quarto di ordinaria amministrazione per Mascherpa e compagni, con la Viola che tiene a distanza di sicurezza Monopoli. Da segnalare il rientro sul parquet di Enrico Gobbato. Finirà 94-76 in favore dei neroarancio. La Viola riscatta la brutta sconfitta contro Nardò e torna al successo fra le mura amiche.

