Reggina, Serse Cosmi: “Deluso dagli amaranto, campionato molto equilibrato”

In pochi tra gli addetti ai lavori si immaginavano una Reggina confinata nei bassi fondi della classifica di serie B, soprattutto dopo l’importante mercato estivo con l’arrivo di calciatori come Menez, Crisetig e Lafferty. Eppure la squadra amaranto si ritrova a lottare per la salvezza, reduce da sette sconfitte in otto gare e dal cambio in panchina con Marco Baroni chiamato da Luca Gallo a sostituire Mimmo Toscano, artefice della promozione della scorsa stagione.

L’ex allenatore del Perugia, Serse Cosmi, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul campionato cadetto, parlando proprio della Reggna. “La Serie B di quest’anno si sta confermando un campionato molto equilibrato. Le gerarchie si inizieranno a delineare alla fine del girone di ritorno, ma il campionato si deciderà nelle ultime quattro o cinque giornate. Sono piacevolmente sorpreso dal Venezia, deluso invece dalla Reggina”, ha detto Cosmi alla Gazzetta dello Sport