Serie B, i FLOP della 13^ giornata

Lecce in bambola. Plizzari e Stavropoulos, regalo di natale anticipato. Corini fa karakiri.

FLOP SQUADRA

Lecce

Che succede ai giallorossi? La vittoria manca da quattro giornate, la compagine di Corini sembra ripiombata nei balbettii di inizio torneo. La prestazione contro il Pisa è stato un autentico disastro collettivo, basti pensare sia al risultato finale che ai primi due gol, presi in poco più di un quarto d’ora di gioco. La promozione in A è ancora lì, a portata di mano, ma per vincere i campionati certe sbandate non si possono ripetere.

FLOP CALCIATORE

Alessandro Plizzari-Dimitrios Stavropoulos (Reggina)

“Ma è successo davvero?”. Questa la domanda che chiunque si sarà fatto, nel vedere l’azione che ha portato al vantaggio del Cittadella. Il difensore greco poteva fare di tutto tranne che esibirsi in quel retropassaggio sgangherato, il portiere scuola Milan è riuscito nell’impresa di non bloccare il pallone. Proia ringrazia per il regalo di natale anticipato, per la Reggina si materializza un altro incubo.

FLOP ALLENATORE

Eugenio Corini (Lecce)

Mancosu e Coda hanno fatto tredici gol in due, il secondo è il capocannoniere del campionato. Va bene il turn over dettato dagli impegni ravvicinati, ma la rinuncia ad entrambi, nella formazione iniziale contro il Pisa, si è rivelata un assoluto karakiri. Prova a rimediare ad inizio secondo tempo, ma ormai era troppo tardi…

f.i.