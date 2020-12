La Reggina ritrova da avversario un obiettivo del mercato estivo

Per lungo tempo, durante la sessione del calcio mercato estivo, Lamin Jallow è stato tra gli obiettivi principali per l’attacco della Reggina. La trattativa tra il direttore sportivo Massimo Taibi e lo staff del calciatore gambiano è andata avanti per diverse settimane prima dello stop definitivo, dovuto ad una differenza troppo elevata tra le richieste e l’offerta della Reggina.

Domani sera al Menti la reggina si ritroverà contro l’attaccante, accasatosi successivamente proprio al Vicenza di Mimmo Di Carlo. Per l’ex calciatore della Salernitana al momento sei presenze e 1 retee 272’ minuti totali in campo: in questo momento, con un Meggiorini inamovibile in attacco, Jallow e Longo si alternano come partner dell’ex Chievo, giunto già a sei reti in campionato. Domani nella sfida delle 19 la Reggina si ritrova da avversario uno degli obiettivi principali del mercato estivo, un calciatore di categoria che sfrutta a pieno la sua forza atletica in campo aperto.