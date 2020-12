Reggina, Baroni: “Ripartiamo a testa alta. Sul confronto con gli Ultras…”

Cancellare gli errori commessi e ripartite da una prestazione all’altezza. Questa, secondo Marco Baroni, è la chiave di volta per tornare a fare risultato, a cominciare dalla trasferta di domani sera. Il tecnico amaranto, intervenuto ai microfoni del club poco prima della partenza per il Veneto, ha parlato anche del confronto avvenuto ieri con i ragazzi con gli Ultras.

SEGNALI POSITIVI-Abbiamo rivisto insieme la prestazione col Cittadella, ci sono molte cose positive. E’ chiaro che certi episodi, che sono anche infortuni, ci hanno penalizzato, ma questo non deve cambiare la sostanza della prestazione, che a me è piaciuta. A larghi tratti la squadra è stata bene nelle distanze, nelle pressioni, ed abbiamo fatto delle buone transizioni. Dobbiamo fare meglio nella gestione, ma questo arriverà col lavoro che andremo a fare. Bisogna ripartire, a testa alta.

IL CALORE DI REGGIO-Il confronto con gli Ultras? E’ sempre uno stimolo positivo, noi viviamo per loro, facciamo questo lavoro meraviglioso grazie a loro. Uno dei motivi che mi hanno portato alla Reggina è proprio il calore, il fuoco che c’è a Reggio. CI hanno chiesto di dare tutto, un confronto molto positivo.

SOTTO ESAME-La mia attenzione non è rivolta al mercato, è rivolta a queste partite. In questo momento bisogna essere veramente attenti, anche perché ci sono delle voci che possono “inquinare”. A noi in questo momento serve tutto, serve la concentrazione. E’ chiaro che questi sono anche test dove tutti siamo sotto esame, ma è il bello del nostro lavoro, guai ad avere timore del confronto o delle pressioni, delle sfide che dobbiamo fare in campo e fuori dal campo.

IL PROSSIMO AVVERSARIO-Il Vicenza è una squadra che ha trovato fiducia, è in una serie positiva importante ma non per caso. Ha dei giocatori frizzanti, è un bel mix ed ha gestito molto bene il salto di categoria. E’ una partita molto complicata, ma lo sono tutte in questo campionato. E’ un bell’esame, dobbiamo farci trovare assolutamente preparati.