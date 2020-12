Serie B, i TOP della 13^ giornata

Il Brescia è rinato. Bocchetti riscrive la storia, D’Angelo ha trovato la “cura” per il suo Pisa.

TOP SQUADRA

Brescia

Letteralmente rigenerata dalla cura Dionigi, la “leonessa” ha ripreso a ruggire. Sette punti in tre partite, altrettanti gol segnati. Dopo il tris rifilato alla capolista Salernitana, questa volta è toccato alla Reggiana dover alzare bandiera bianca, di fronte alla qualità dei lombardi. La classifica ricomincia a sorridere, e non appena dall’infermeria tornerà gente come Donnarumma, le quotazioni dei biancazzurri potranno alzarsi ulteriormente…

TOP CALCIATORE

Salvatore Bocchetti (Pescara)

L’incertezza commessa in collaborazione con Bellanova, che aveva consentito al Monza di pareggiare, stava macchiando la sua buona prestazione. Si riscatta a tempo ormai scaduto, diventando l’eroe del sabato dell’Adriatico: un tocco vincente che vanifica il salvataggio di Barillà, e consente ai suoi di firmare l’impresa.

TOP ALLENATORE

Luca D’Angelo (Pisa)

I suoi ragazzi hanno firmato il capolavoro di giornata, annichilendo in trasferta la corazzata Lecce. La difesa toscana non è più una “banda del buco”, come certificano le tre partite senza subire gol. Un po’ come l’anno scorso, sta trovando la quadratura del cerchio a dispetto di un avvio complicatissimo, mettendo a tacere qualche voce che ipotizzava sinistri scricchiolii riguardanti la sua panchina.

f.i.