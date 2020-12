Serie D girone I: risultati e classifica. Poker esterno dell’Acireale a Cittanova

Il girone I della serie D è sceso in campo oggi per l’ottava giornata di campionato. Vittoria importante e rotonda dell’Acireale a Cittanova, blitz esterno del Roccella che vince a Rende. Sconfitta di misura per il San Luca a Licata e per il Castrovillari contro l’ACR Messina. In classifica Acireale capolista, ad inseguire un terzetto. I risultati della giornata: Maria del Cilento-Dattilo: 2-0, Biancavilla-Rotonda: 1-0, Cittanovese-Acireale: 1-4, Città di Sant’Agata-FC Messina: 1-1, Licata-San Luca: 1-0, Marina di Ragusa-Gelbison: 2-2, Messina-Castrovillari: 1-0, Rende-Roccella: 0-2 , Troina-Paternò: rinviata.

Classifica aggiornata

Acireale 19

Cilento 15

Licata 15

Acr Messina 15

San Luca 14

Fc Messina 14

Biancavilla 14

Cittanovese 13

Paternò 10

Dattilo 10

Gelbison 10

Castrovillari 9

Città di Sant’Agata 9

Rotonda 8

Roccella 6

Troina 4

Marina di Ragusa 4

Rende 2