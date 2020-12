Reggina, se non ritrovi l’anima puoi solo retrocedere

Se c’è un aspetto in cui i calciatori della Reggina risultano imbattibili, al cospetto della classifica, è la capacità di consegnare la vittoria agli avversari su un piatto d’argento. Svarioni degni del “Secondo tragico Fantozzi”, da enigmatici falli a metà campo fino a cantonate difensive a tratti esilaranti. Regali che quasi sempre avvengono con la Reggina in vantaggio, plastica dimostrazione di un annebbiamento prima mentale e poi fisico, dettato da paura, gambe tremanti e incapacità di sopportare il fardello psicologico della serie B.

A questi, aggiungiamo un aspetto ad oggi ‘’nascosto’’: la capacità di sopperire al divario tecnico e qualitativo con sudore, “sangue” e cattiveria agonistica. Manca tutto questo e manca, anche, il benché minimo briciolo di orgoglio. E’ capitato praticamente sempre in questa prima fase di campionato: a Chiavari, a Empoli, al Granillo contro Spal, Pisa e Venezia, ieri contro il Cittadella.

Addentrarsi in analisi tattiche sembra superfluo dinanzi ad alcune prestazioni imbarazzanti. Continueremo a farlo, ma non qui e non ora. Anche perché quando molli mentalmente (e ripetutamente) al primo schiaffo subito, ogni ragione tattica rischia di andare “a farsi benedire”. Quando per una squadra la ruota gira male, anzi malissimo, tutti sono colpevoli: dalla società allo staff tecnico, fino ai calciatori. E nessuno, ma proprio nessuno, in questo momento può sentirsi esente. Ma come detto da Gallo nel giorno della presentazione del mister Marco Baroni, “per i calciatori è il tempo della responsabilità”. Scusanti (parziali) terminate. Il gioco si fa duro e chi non è in grado forse è opportuno che si accomodi cercando migliori fortune in altri campionati. Perché se ancora qualcuno non lo avesse compreso – ma a questo punto ci sarebbe da approfondire l’antropologia individuale – continuando così la Reggina vira dritta verso la serie C. Senza appello, senza playout: per direttissima, svilendo i sacrifici della società e anche di quella rosa che nella scorsa stagione conquistò la cadetteria con una cavalcata entusiasmante e meritoria. Un trionfo da uomini e per uomini, dal tesserato più navigato con un passato in serie A, al giovane rampante smanioso di affermarsi.

E’ vero anche – ma che non sia un’attenuante per i giocatori ma solo una corretta constatazione giornalistica – che quando le annate prendono una piega storta, tutto inizia rotolare, anche l’imponderabile. E mettici anche la clamorosa sequenza di infortuni, pali, traverse, prodigi dei portieri avversari (ma anche qui, più che sfortuna si tratta di qualità…), errori dal dischetto, improbabili narcotizzazioni collettive difensive. Ma vuoi che sette sconfitte nelle ultime otto partite non rischino di far incazzare anche il più parrocchiano dei tifosi, compreso chi ha digerito (ma non dimenticato) le sconfitte con Leonfortese (ve la ricordavate voi?) o Scordia, dopo aver patito un fallimento nefasto.

Ora, che nel periodo natalizio alcuni giocatori di questa squadra possano trasformarsi nel Cristiano Ronaldo di turno, è opera impossibile anche per l’ultras più accanito travestito da Babbo Natale: questa è la farina, questo il pane. Insipido, senza dubbio. E nemmeno integrale, perché dopo ogni prestazione “resta sullo stomaco” più di una “parmigiana”.

Ma che almeno qualcuno dei calciatori trovi un pizzico di orgoglio e di amor proprio da riversare nei colori amaranto. Parlare di (calcio)mercato adesso non è il momento, ma certo è che la Reggina, per gennaio, si prepara ad una robusta rivoluzione, sia per le entrate che per le uscite. Molti degli attori cambieranno aria e maglia. Queste poche giornate rimaste possano servire agli stessi atleti per dimostrare di essere da Reggina e da serie B, oppure per farsi notare da altre società pronte ad investire sulle loro prestazioni. Che siano, anche, partite utili alla società affinché ogni valutazione sia ponderata: prima sugli uomini e poi sui calciatori.

Reggio è sempre stata un’isola felice per molti giocatori: ambiente ideale per crescere, affermarsi, lanciarsi in palcoscenici internazionali. La passione della tifoseria ha sempre trainato anche il più modesto dei calciatori.

Adesso non è così. Troppo alta la posta in palio, che non è solo questione di categoria. Per chi non regge la pressione questo è il momento giusto per guardarsi intorno, acquistare un biglietto di sola andata e salire sul primo aereo (quelli rimasti) in partenza dal Tito Minniti.

Adesso, ma anche dopo, servono uomini che abbiano voglia di piangere per la Reggina.

vi.ie.