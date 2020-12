Reggina, Baroni: “Non possiamo permetterci certe ingenuità”

Prima conferenza stampa post-partita per mister Marco Baroni, intervenuto per commentare la sconfitta della Reggina contro il Cittadella.

“Ho visto cose positive, il primo tempo abbiamo concesso pochissimo, non ricordo un tiro loro. Commettiamo ingenuità che non possiamo permetterci; l’errore difensivo non lo commento, può capitare. Dopo il vantaggio nostro siamo indietreggiati e questo non va bene, c’è da lavorare. Ho visto prestazioni buone, qualcosa è da rivedere, soprattutto nella gestione della partita, abbiamo agito con frenesia. Dobbiamo aspettare qualche aiuto dagli infortunati, ma intanto dobbiamo recuperare subito perché c’è un’altra partita martedì. L’espulsione di Liotti? Bisogna essere lucidi e saperci frenare, mi piace l’aggressività, ma una cosa diversa è capire che un’entrata ti potrà penalizzare; oltretutto il ragazzo aveva fatto molto bene. Il momento non aiuta, dobbiamo lavorare per uscirne, non si possono fare magie, si devono ridurre errori e situazioni simili. Questo sistema di gioco è una delle soluzioni, al momento ho molti centrocampisti e pochi attaccanti; l’atteggiamento è stato buono, siamo rimasti corti e aggressivi, li costringevamo a verticalizzare, loro giocano a memoria e sanno bene cosa fare sul campo. Siamo stati bravi fino a questi episodi che ci hanno penalizzati troppo, rispetto alla prestazione offerta.”