Il Cittadella ribalta la Reggina e sbanca il ”Granillo” con il risultato di 3-1, condannando gli amaranto all’ennesima sconfitta e al terzultimo posto. Dai primi trenta minuti all’incapacità di gestire: le ”cinque verità” di Reggina-Cittadella secondo RNP:

I PRIMI 30′- Sembrava essere una partita diversa, con l’approccio giusto e la voglia di andare sin da subito alla ricerca del gol. Appunto, sembrava. La Reggina si è smarrita dopo aver disputato ad alta intensità i primi trenta minuti della gara, giocati con determinazione, grinta, propositività ed anche con una certa frenesia. Una mezz’ora di gioco illusoria vista l’evoluzione della gara e l’esito finale, ma sicuramente una verità del match del ”Granillo”. probabilmente la più bella in un’altra serata da dimenticare.

(LA SOLITA) INCAPACITA’ E FRAGILITA’- Uno degli aspetti che è maggiormente risaltato dopo un terzo di campionato, è che la Reggina duri soltanto un tempo (eccetto in qualche occasione). E’ un dato di fatto, nonché una verità, che gli amaranto siano incapaci di gestire e reagire, dal momento in cui segnano e non riescono a difendere il vantaggio (puntualmente ribaltato), subiscono e non riescono a ritrovare l’equilibrio, tattico e del risultato. Anche contro il Cittadella, il copione è stato il medesimo: crollo verticale dopo il primo gol. Una verità che sta diventando una costante molto preoccupante…

PIU’ QUANTITA’ CHE QUALITA’- Tanti gli errori tecnici commessi da De Rose e compagni, che hanno sin da subito ben impostato la gara sul piano agonistico, peccando troppo spesso, però, dal punto di vista qualitativo, specie nella ripresa. L’errore dei passaggi più semplici e spesso anche dell’ultimo negli ultimi venti metri, la mancanza di un elemento che prenda in mano le redini della squadra facendole fare un salto di qualità e la freddezza sotto porta (vedi il clamoroso errore da pochi passi di Vasic nel finale).

TROPPE INGENUITA’- Una serie di errori, piuttosto banali. E’ tra le cause della sconfitta di ieri sera, che ha visto gli amaranto naufragare dopo diverse ingenuità commesse. Dall’espulsione di Liotti (quest’ultimo croce e delizia del match) al pasticcio di Plizzari e Stavropoulos, passando per l’errore di quest’ultimo in fase di copertura sul terzo gol. C’è ancora tanto da lavorare in un campionato ostico che non perdona e punisce al benché minimo errore…

DA TOSCANO A BARONI, IL RISULTATO NON CAMBIA- Altro giro, altra corsa, altra sconfitta. La settima nelle ultime otto gare, la terza consecutiva, la prima dell’era Baroni. Numeri preoccupanti, numeri di una crisi, che continua nonostante il cambio di guida tecnica in panchina, evidentemente non la sola componente colpevole del trend negativo della squadra calabrese.

Antonio Calafiore