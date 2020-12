Il Top di Reggina-Cittadella: assist e vivacità per Rivas

Un nuovo assetto tattico, nuovi concetti di gioco, ma purtroppo stesso risultato. È incredibile come la Reggina riesca a complicarsi la vita da sola.

Nel completo disastro amaranto l’unico a meritare la sufficienza è Rigoberto Rivas.

In forse fino all’ultimo, viene schierato dal primo minuto dal neo tecnico amaranto. Stringe i denti e con il consueto dinamismo vivacizza la manovra d’attacco creando continui grattacapi ai difensori veneti. Da un suo perfetto cross nasce la rete del momentaneo vantaggio siglata, con un perfetto colpo di testa, da Liotti. Con il trascorrere del tempo, la sua manovra perde di incisività, anche perché nel frattempo la squadra rimane in 10, per l’espulsione di Liotti.

Con l’uscita dal campo di Lafferty viene chiamato a fare il terminale offensivo, ruolo a lui poco consono, fino ad abbandonare il terreno di gioco al minuti 83 per Vasic.

