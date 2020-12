I FLOP di Reggina-Cittadella: sbando totale, Plizzari e Stavropoulos la combinano grossa

Il flop è pressoché totale, ma l’arte del complicarsi la vita, ormai sembra una perversa prerogativa dei calciatori reggini.

Tutti e tre le reti subite nascono da errori individuali e macroscopici. I flop di questa giornata incidono, loro malgrado, in due delle tre reti subite questa sera. Plizzari, Stavropoulos e Mastour.

Alessandro Plizzari torna ad incidere negativamente sulle sorti della partita.

Se nulla può sul rigore del pari, riesce a combinare un vero e proprio pasticcio in collaborazione con Stavropoulos sul secondo gol. Su una innocua palla vagante in area, esce a valanga chiamando la palla al compagno senza però trovarla, lasciando così Proia, libero ed indisturbato calciare a porta vuota in rete la palla del vantaggio granata.

Dimitrios Stavropoulos torna titolare dopo le discrete apparizioni che lo avevano visto protagonista nei match contro Monza e Brescia. Questa volta in una difesa a 4 per la prima volta da quando veste la casacca amaranto.

Partita segnata dall’indecisione che lo vede protagonista al minuto 53 quando a causa di un malinteso con Plizzari, il Cittadella segna il 2-1. L’errore costerà carissimo ed inciderà in modo definitivo sul prosieguo della partita.

Hachim Mastour per l’ennesima volta spreca l’occasione.

Tecnico nuovo e chance per conquistarsi un posto o quanto meno per scalare le gerarchie. Niente di tutto ciò. Entra al posto di Lafferty con la squadra già in dieci ed in piena confusione, ma appena in campo prima spreca un’ottima occasione non riuscendo a liberare Rivas per il tiro e poi perde una palla sanguinosa in modo ingenuo, concedendo il contropiede agli avversari, nell’azione del definitivo 3-1. Tutto in 3 minuti da incubo.

Giuseppe Canale