Cittadella, Gorini: “La vittoria del gruppo, siamo stati anche fortunati”

Intervistato al termine di Reggina-Cittadella dalla redazione di TrivenetoGoal.it, il tecnico granata Edoardo Gorini, sostituto di mister Venturato alla guida della squadra per il match del “Granillo”, si è così espresso.

“Siamo partiti in 20, siamo rimasti in 17, c’è da fare un applauso ai ragazzi per questa impresa, sono stati grandi, è stata la vittoria del gruppo. Dopo una giornata preoccupante, durante la quale sembrava che la partita dovesse essere rinviata, ci è stato comunicato che avremmo giocato in serata. Abbiamo sentito mister Venturato nella riunione tecnica, ci ha dato i suoi consigli; siamo stati anche fortunati, ma si è pure visto il grande cuore del Cittadella. Dopo lo svantaggio, avevo iniziato a pensare di essere io a portare sfortuna, poi i ragazzi mi hanno fatto questo regalo. Gargiulo? Speriamo di recuperarlo presto, non abbiamo molte alternative in quel ruolo.”