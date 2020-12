Crisi Reggina, la Sud: “Tutti responsabili, dal presidente all’ultimo dei magazzinieri”

Senza giri di parole, senza escludere nessuno dalle proprie responsabilità. Dopo il duro confronto tenutosi stamattina con la squadra (clicca qui), la Curva Sud ha emesso un comunicato nel quale ha ulteriormente chiarito la propria posizione in merito alla crisi che sta attraversando la Reggina.

Di seguito, il testo completo.

Oggi, una nostra delegazione si è recata al S.Agata, per un confronto schietto e diretto in merito all’attuale situazione che la nostra squadra sta vivendo. Son poche le parole che abbiamo riferito, ma sicuramente il messaggio è arrivato. Come già avvenuto all’inizio del campionato abbiamo ribadito i valori fondamentali che dovevano e devono essere onorati, ovvero rispetto e dignità verso la Città e verso questa maglia, valori che a nostro modo di vedere oggi mancano.

Riteniamo dunque sia inconcepibile e inaccettabile questa situazione, pertanto abbiamo letteralmente chiesto a chi non abbia la voglia, le palle e l’orgoglio di rispettare questi valori di farsi da parte. Tutti sono stati messi e saranno messi di fronte alle loro responsabilità, dal presidente all’ultimo dei magazzinieri, nessuno è esente da colpe. Si può perdere ma con dignità, dignità che anche gran parte della città dovrebbe rispolverare, perché la Reggina siamo noi, non ci sono presidenti, non ci sono calciatori, non ci sono allenatori e non c’è categoria. L’unica cosa che dobbiamo pretendere è il rispetto e l’amore verso questa maglia e questa città.

Ognuno tragga le sue conclusioni. Noi ci siamo rotti il ca…o di tutto e di tutti.

Curva Sud 1914