UFFICIALE: Reggina-Cittadella posticipata alle 21:30

Le due squadre scenderanno in campo questa sera

La notizia era già nell’aria da qualche ora, adesso è giunta l’ufficialità. Reggina e Cittadella scenderanno in campo questa sera alle ore 21:30 e non alle 14 come da programma.

La causa è quella che vi abbiamo annunciato intorno alle ore 12:30, con il club veneto che adesso dovrà attendere l’esito dei nuovi test anti-covid. Nel frattempo, la Lega B ha deliberato il posticipo della gara in notturna, così come si evince dal seguente comunicato stampa:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020;

 vista l’odierna istanza presentata dalla Società A.S. Cittadella in conformità a quanto previsto

dall’art. 2.3 del medesimo Comunicato sopra citato;

 a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 75 del 23 novembre 2020;

stabilisce che il programma della 13ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021 sia ridefinito come segue:

13ª giornata di andata

Sabato 19 dicembre 2020 ore 21.30

REGGINA – CITTADELLA

(anziché sabato 19 dicembre 2020, ore 14.00)