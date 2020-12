Reggina-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in Tv o streaming

Per la Reggina la necessità di tornare a fare punti, vista la classifica precaria. Il Cittadella vuole continuare nella striscia positiva dopo le due vittorie consecutive. Il match tra calabresi e veneti, alle 14 al Granillo, coincide con il debutto sulla panchina della Reggina di Marco Baroni, subentrato in settimana a Domenico Toscano. Arbitro dell’incontro il sig. Massimi (Reggina sempre sconfitta nei precedenti con lui). Vediamo insieme le probabili formazioni del match e tutte le informazioni per vedere la partita in Tv o streaming.

Reggina, tanti indisponibili per Baroni

Uomini contati e formazione quasi obbligata per il neo tecnico amaranto Marco Baroni, chiamato a decidere solo l’impostazione tattica dei suoi e costretto a scelte forzate specie in attacco. Il tecnico potrebbe schierare la Reggina con il 4-2-3-1 o il 4-4-2, tutto dipende dal recupero di Rivas, fino a ieri in forte dubbio. Con Plizzari in porta a comporre il blocco difensivo a 4 (prima novità) dovrebbe toccare a Delprato (a destra) e Liotti (a sinistra), con Loiacono e Stavropoulos in mezzo. Scalpita Gasparetto, il quale sarà in ballottaggio con il greco per sostituire Cionek. Pochi dubbi in mezzo al campo, dove la coppia De Rose-Crisetig, schierata in mediana, sembrerebbe andare verso la conferma. Kyle Lafferty si appresta a reggere il peso dell’attacco e dietro di lui, sulla trequarti, potrebbe agire Mastour, con Rolando a destra e Di Chiara a sinistra.

REGGINA (4-2-3-1): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; De Rose, Crisetig; Rolando, Mastour, Di Chiara; Lafferty. All. Baroni

Cittadella, la probabile formazione

Il covid ha decimato la difesa dei veneti, che nelle ultime ore sono venuti a conoscenza delle indisponibilità di Frare, Cassandro, Benedetti e Bassano. Reparto difensivo, dunque, con gli uomini contati per Venturato che, nel suo 4-3-1-2, davanti a Castrati schiererà Adorni, Perticone e Donnarumma, con il possibile adattamento sulla fascia destra di Vita. In mezzo al campo non dovrebbero esserci cambiamenti, con Pavan, Branca e Proia pronti all’uso. Sulla trequarti probabile spazio per D’Ursi, il quale agirà dietro il tandem Tsadjout-Tavernelli, con quest’ultimo leggermente favorito su Ogunseye.

CITTADELLA (4-3-1-2): Castrati; Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma; Pavan, Branca, Proia; D’Urso; Tavernelli, Tsadjout. All. Venturato

Reggina – Cittadella, dove vederla in tv o streaming

La gara di oggi si giocherà allo stadio Oreste Granillo: fischio d’inizio alle ore 14. Sarà possibile seguire in diretta streaming su DAZN la partita tra Reggina e Cittadella. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà invece vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente è possibile seguire la diretta LIVE testuale sul nostro sito Reggionelpallone.it, che al termine dell’incontro pubblicherà tutti gli approfondimenti consueti con Commenti, pagelle, top, flop, fotogallery e interviste del post gara.