Reggina-Cittadella, le pagelle: pasticciano Plizzari e Stavropoulos, Liotti croce e delizia

Il Cittadella ribalta la Reggina, che nella ripresa pasticcia subendo due dei tre gol incassati quest’oggi. Liotti inganna, Tsadjout, Proia e Branca puniscono gli amaranto, che subiscono la settima sconfitta nelle ultime otto gare. Le pagelle di RNP:

Plizzari 4,5: spiazzato sul rigore, ma pasticcia insieme a Stavropoulos in occasione della seconda rete. Sorpreso sul terzo gol, che lo si può paragonare ad un rigore in movimento…

Delprato 5,5: gran primo tempo, ci mette personalità ed opera con efficacia, sbagliando pochissimo

Loiacono 5: opera in una difesa a quattro anziché in una a tre, come era abituato. Non effettua errori eclatanti, ma non brilla e non sembra essere lo stesso di sempre..

Stavropoulos 4,5: primo tempo sufficiente, secondo da dimenticare. Inizialmente si mostra molto attento in fase di copertura, mentre nei secondi 45′ pasticcia insieme a Plizzari in occasione di una copertura mal gestita che ha portato al gol ed effettua una serie di errori tecnici

Di Chiara 5: spinge lungo la fascia con costanza, specie nel primo tempo. I suoi cross, però, non vengono raccolti a dovere in area

Rolando 5: tanta corsa per l’esterno amaranto, che esce dal campo stremato. Dal 78′ Peli s.v.

De Rose 5: più quantità che qualità. Corre tanto e cerca di dettare la giocata, ma effettua diversi errori tecnici. Dal 66′ Folorunsho 5 la grinta non basta, è sua la deviazione che apparecchia il terzo gol del Cittadella firmato Proia

Crisetig 5: si vede poco in fase di manovra, mette qualche pezza in fase di copertura. Di certo non è il centrocampista brillante che abbiamo visto nelle prime giornate, complice un rendimento medio-basso di tutta la squadra. Dall’83’ Bianchi s.v.

Liotti 5: croce e delizia, verrebbe di dire. Manca l’occasione di sbloccare la partita dopo un minuto e mezzo, ma si rifà dopo venti minuti insaccando di testa un cross di Rivas. Ingenuità al 58′, con l’intervento in ritardo su Adorni che gli costa il cartellino rosso.

Rivas 6: nonostante sia arrivato alla gara in condizioni non del tutto ottimali, riesce a disputare una buona gara, fatta di corsa e spunti. Battaglia su ogni pallone e riesce a pennellare un grande assist per Liotti in occasione del gol Dall’83’ Vasic s.v.,

Lafferty 5: tiene il baricentro alto, fa partire il pressing durante l’inizio della manovra del Cittadella, ma non calcia mai in porta ed è sfortunato in occasione del fallo di mano che porta al rigore calciato e realizzato da Tsadjout. Dal 66′ Mastour 4,5, ingresso in campo da dimenticare

Baroni 5: stecca alla sua prima gara sulla panchina amaranto. La sua squadra approccia bene la gara e si dimostra in palla fino alla mezz’ora, dopodiché perde la bussola, concede e sbaglia. Altro ko per la Reggina, il settimo nelle ultime otto gare, il primo dell’era Baroni. Nonostante il cambio di guida tecnica in panchina, ritenuto inevitabile, la crisi continua…

Antonio Calafiore