Dopo gli anticipi giocati ieri con la vittoria del Pordenone a Chiavari ed il pareggio a reti bianche tra Frosinone e Salernitana, si sono giocate alle ore 14 altre cinque gare della serie BKT. Crolla in casa il Lecce che perde...

La notizia era già nell’aria da qualche ora, adesso è giunta l’ufficialità. Reggina e Cittadella scenderanno in campo questa sera alle ore 21:30 e non alle 14 come da programma. La causa è quella che vi abbiamo...