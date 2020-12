Baroni, debutto con sconfitta: la Reggina crolla anche con il Cittadella

Perde ancora la Reggina, al suo terzo ko consecutivo, il secondo in una settimana al Granillo. E anche questa volta la sconfitta matura in rimonta, con il Cittadella che espugna Reggio e guadagna altre posizioni importanti in classifica. La Reggina lascia intravedere buoni spunti per i primi trenta minuti, trovando il vantaggio con Liotti e sfiorando anche il bis. La squadra veneta di dimostra però caparbia, compatta, rodata, prima trova il pari è nella ripresa inserisce la freccia del sorpasso. Non cambia tanto la musica con l’avvento del nuovo tecnico: Reggina che si lascia andare a cali di concentrazione ed errori banali, vedi seconda rete veneta ed evitabili distrazioni sia personali che di reparto che condizionano l’esito del match. Troppo eclatante inoltre la mancanza di qualità per una squadra che si aggrappa a qualche estemporanea invenzione, ma troppo isolata e che produce veramente poco. Qualche timido segnale incoraggiante dal gioco sviluppato sule corsie laterali, ma è ancora poco, troppo poco per una squadra in caduta libera e che non riesce a dare segni di ripresa.

Amaranto in crisi di risultati e prestazioni, classifica preoccupante così come l’inerzia di una stagione che sembra sempre più in salita, e tra qualche giorno si torna subito in campo per la sfida delle due Reggio.