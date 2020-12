Reggina-Cittadella, formazioni ufficiali: Rivas-Lafferty coppia d’attacco

4-4-2 per mister Baroni che in attacco propone il nordirlandese, a segno contro il Venezia, supportato dal giovane honduregno

La prima Reggina di mister Baroni andrà in campo con il previsto modulo 4-4-2; chiavi importante del gioco amaranto saranno le corsie esterne con le coppie Delprato-Rolando a destra e Di Chiara-Liotti a sinistra. In attacco Rivas e Lafferty, a centrocampo confermati Crisetig e De Rose, mentre in mezzo alla difesa agiranno Stavropoulos e Loiacono.

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Rolando, De Rose, Crisetig, Liotti; Rivas, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Petricone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Vita, Proia, Gargiulo; Branca; Tavernelli, Tsadjout. A disposizione: Plechero, Iori, Rosafio, D’Urso, Grillo, Ogunseye. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.