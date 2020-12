Reggina-Cittadella, confermato: squadre in campo alle 21:30

Non dovrebbero esserci novità eclatanti: la gara tra Reggina e Cittadella, originariamente prevista per le 14 e poi posticipata, si giocherà con inizio alle ore 21:30. I veneti erano in attesa dell’esito dei tamponi effettuati in giornata e che, da quanto filtra, non avrebbero pregiudicato la disputa dell’incontro di stasera (anche se parrebbe ci sia qualche ulteriore positività nel gruppo, rispetto ai casi già ufficiali dei giorni scorsi). Il Cittadella dunque, dovrà fare probabilmente a meno di alcune pedine ma riuscirà ugualmente a scendere in campo alle 21:30 al Granillo. Si gioca il match tra la formazione amaranto e quella veneta, debutto in panchina per Baroni.