Lo stadio “Granillo” apre nuovamente le porte al campionato di Serie B a pochi giorni di distanza dall’ultimo match disputato dalla Reggina. Per la 13^ giornata gli amaranto affronteranno ancora una formazione veneta, il Cittadella, nella partita che segnerà il debutto in panchina di mister Baroni dopo l’esonero di Toscano.

Calcio d’inizio di Reggina-Cittadella alle 0re 14:00, seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

REGGINA-CITTADELLA

PRE-PARTITA

Sono da poco trascorse le 14 quando arriva l’ufficialità da parte della Lega B: la partita tra Reggina e Cittadella viene rinviata di alcune ore, il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 21:30.

Per consultare il comunicato ufficiale clicca qui.

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Cittadella, ma il match potrebbe subire un rinvio. Dopo le molte positività al Covid riscontrate tra i veneti nei giorni scorsi, ulteriori tamponi parrebbero aver evidenziato diversi altri casi. Due le possibilità al momento: rinvio del match in serata oppure a data da destinarsi.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c), Chievo (3-0,t), Venezia (1-2, c).

Cittadella: Cremonese (0-2, t), Brescia (3-0, c), Cosenza (1-1, t), Pordenone (2-0, c), Monza (1-2, c), Pescara (3-1, t), Empoli (2-2, c), Pisa (1-4, t), Salernitana (1-0, t), Spal (2-0, c), Vicenza (3-0, c).

QUI REGGINA – Dopo i soli tre punti raccolti nelle ultime sette partite, la Reggina è chiamata ad una reazione soprattutto a seguito del cambio alla guida tecnica con l’avvento di Baroni. Il nuovo allenatore amaranto non avrà comunque un compito semplice dovendo fare i conti con un’infermeria piena. Formazione da inventare per Baroni, con una nuova disposizione tattica che vedrà il passaggio alla difesa a quattro. De Rose e compagni dovranno tirare fuori il massimo per queste ultime partite prima della sosta, a cominciare proprio dal match con il Cittadella.

QUI CITTADELLA – Ottavo posto in classifica con una partita da recuperare contro la Reggiana, per il Cittadella di mister Roberto Venturato, reduce dal doppio successo casalingo contro Spal e Vicenza. Squadra dal gol facile quella padovana, con ben 21 reti messe a segno, terzo attacco del torneo, solo Lecce ed Empoli hanno fatto meglio. Bomber principe della squadra è Mario Gargiulo, a quota 6 reti; conta già due marcature anche Amedeo Benedetti, terzino con un passato a Reggio Calabria. Ottima anche la fase difensiva con appena 10 reti al passivo, solo Monza e Chievo ne hanno subite meno (9 a testa).

I PRECEDENTI – Sono 6 i precedenti al “Granillo” tra Reggina e Cittadella, il primo di questi risale al febbraio del 2002, quando Dionigi siglò il gol dell’unico successo amaranto; nei 5 incroci successivi, 2 pareggi, compreso il pirotecnico 3-3 del 2012 con doppietta di Alessio Viola subentrato a partita in corso, e ben 3 successi veneti, tutti per 1-0.

L’ARBITRO – A dirigere l’incontro sarà il signor Luca Massimi di Termoli, che ha diretto in carriera 3 volte la Reggina, con altrettante sconfitte, avvenute tutte in Serie C: Foggia-Reggina 3-2 (2014/2015); Reggina-Lecce 1-2 (2016/2017); Reggina-Cosenza 0-1 (2017/2018). Altrettanti i precedenti con il Cittadella, uscito sempre imbattuto dal campo: 2018/2019, Cittadella-Foggia 1-1 e Cittadella-Carpi 3-1; 2019/2020, Cittadella-Frosinone 0-0. Gli assistenti di Massimi saranno Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari: quarto uomo Daniel Amabile di Vicenza.