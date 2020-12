Lo stadio “Granillo” apre nuovamente le porte al campionato di Serie B a pochi giorni di distanza dall’ultimo match disputato dalla Reggina. Per la 13^ giornata gli amaranto affronteranno ancora una formazione veneta, il Cittadella, nella partita che segnerà il debutto in panchina di mister Baroni dopo l’esonero di Toscano.

Calcio d’inizio di Reggina-Cittadella alle 0re 14:00, seguite gli aggiornamenti in live su RNP.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-CITTADELLA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-CITTADELLA 1-3 (21′ Liotti, 40′ Tsadjout rig., 53′ Proia, 70′ Branca)

FINALE

Game over al “Granillo”, la Reggina incassa la settima sconfitta in otto partite, nonostante un avvio promettente; il Cittadella approfitta dei regali natalizi confezionati dagli amaranto e ribalta il match portandosi a casa i tre punti. Reggina in piena zona retrocessione.

90+5, sul secondo calcio d’angolo del suo match, la Reggina crea l’ultima chance per accorciare con Peli che calcia dal limite, non si lascia sorprendere Kastrati.

90’+2, Rosafio con un sinistro al volo colpisce il palo esterno, il Cittadella sfiora il poker.

88′, clamorosa occasione non sfruttata da Vasic che si divora il gol, come accaduto a Verona con il Chievo: gran giocata a destra di Peli che elude Donnarumma e mette in mezzo un pallone invitante per Vasic che anticipa il portiere calciando però oltre la traversa da pochi passi.

85′, ultimo cambio nel Cittadella: fuori Branca, autore del terzo gol, al suo posto Grillo.

83′, ultimo doppio cambio nella Reggina: dentro Bianchi e Vasic per Crisetig e Rivas.

80′, giallo per il greco Stavropoulos, secondo ammonito nella Reggina.

78′, esordio in Serie B per il giovane Peli, mandato in campo Baroni al posto di Rolando.

77′, Proia calcia da fuori trovando la parata di Plizzari.

71′, triplo cambio nel Cittadella: dentro Rosafio, D’Urso e Ogunseye, escono Tavernelli, Vita e Tsadjout.

70′, terza rete del Cittadella che colpisce in contropiede con Branca, il quale porta avanti il pallone, allarga per Tsadjout in probabile offside non ravvisato; l’autore del pari mette in mezzo, la difesa amaranto rinvia malamente pestandosi i piedi, Branca ringrazia e chiude il match. Reggina-Cittadella 1-3

66′, doppio cambio nella Reggina: dentro Folorunsho e Mastour, escono De Rose e Lafferty.

64′, altro ammonito tra i veneti: giallo per Perticone.

62′, Rivas, spostato a sinistra dopo il rosso a Liotti, cerca l’iniziativa personale, puntando l’avversario diretto e accentrandosi, il suo destro a giro però è impreciso e finisce abbondantemente alto.

60′, primo ammonito anche per il Cittadella: sanzionato Donnarumma.

58′, si complica ancora di più la partita della Reggina: intervento in ritardo di Liotti su un avversario, l’arbitro estrae il rosso diretto. Reggina in dieci e sotto di un gol.

56′, primo ammonito del match è il capitano amaranto De Rose.

53′, clamoroso errore difensivo della Reggina: su un lancio lungo Plizzari e Stavropulos non s’intendono, regalando il pallone a Proia che viene premiato per averci creduto, trovando a porta vuota il gol del sorpasso. Reggina-Cittadella 1-2

49′, prova a farsi perdonare Lafferty dopo il tocco fortuito con il braccio del primo tempo che ha portato al rigore: al limite dell’area il centravanti vince un duello fisico su un pallone alto e calcia forte verso Kastrati, il tiro però è centrale e il portiere blocca.

48′, brivido per la Reggina con l’iniziativa di Tavernelli sulla sinistra, corss basso sul quale Tsadjout non ci arriva sul primo palo, spazza con qualche affanno la difesa amaranto.

Comincia il secondo tempo al “Granillo”, si riparte dal punteggio di 1-1 maturato nei primi 45′.

INTERVALLO

Dopo un solo minuto di recupero si chiude il primo tempo al “Granillo” con le due squadre in parità: al vantaggio firmato da Liotti di testa al 21′, ha risposto Tsadjout dal dischetto al 40′, un penalty causato da uno sfortunato tocco con il braccio di Lafferty.

43′, Cittadella costretto al primo cambio per l’infortunio del suo calciatore più prolifico in stagione, il centrocampista Gargiulo; al suo posto l’esperto Iori.

40′, non può nulla Plizzari, spiazzato da Tsadjout che dal dischetto riporta il match in parità. Reggina-Cittadella 1-1

39′, Reggina sfortunata: su calcio d’angolo un pallone insidioso impatta sul braccio largo di Lafferty e per il direttore di gara è calcio di rigore.

36′, punizione dalla lunga distanza per la Reggina non sfruttata a dovere, il sinistro di Crisetig non è giocabile per i compagni ma è diretto verso il secondo palo, senza però la forza necessaria per mettere in apprensione Kastrati che blocca.

29′, opportunità in ripartenza per gli amaranto con Rivas che si porta a spasso un paio di difensori granata, serve Lafferty in velocità, il nordirlandese è chiuso da Kastrati in uscita, il quale lo costringe ad allargarsi fino a fondo; il centravanti perde il passo e non riesce a servire un compagno a supporto.

28′, primo lampo del Cittadella con la giocata di Tavernelli che riceve palla sulla trequarti e in girata calcia, palla oltre la traversa, un primo avviso alla Reggina da parte dei veneti.

21′, REGGINA IN VANTAGGIO!!! COLPISCE ANCORA DANIELE LIOTTI!!! L’esterno amaranto sblocca il risultato, ben servito sul secondo palo dal cross perfetto di Rivas, l’incornata del capocannoniere della Reggina, al suo quarto gol in campionato, prende in controtempo il portiere e trova l’angolo lontano! Reggina-Cittadella 1-0

15′, trascorso il primo quarto d’ora al “Granillo”, si resta sullo 0-0 in una partita giocata a buon ritmo dalle due squadre, anche se si conta finora una sola palla-gol con il colpo di testa di Liotti fuori di poco; sfrutta molto le corsie esterne la squadra amaranto, molto reattiva e vivace in questo avvio.

2′, subito un’ottima chance per la Reggina con Liotti che si accentra, apre a sinistra per Di Chiara che crossa, lo stesso Liotti raccoglie di testa e sfiora la traversa, andando vicino al suo quarto gol in campionato.

Al termine di una lunga giornata, finalmente tutto è pronto al “Granillo”: comincia Reggina-Cittadella!

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Rolando, De Rose, Crisetig, Liotti; Rivas, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Peli, Bianchi, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Vasic. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Vita, Proia, Gargiulo; Branca; Tavernelli, Tsadjout. A disposizione: Plechero, Iori, Rosafio, D’Urso, Grillo, Ogunseye. Allenatore: Gorini (assente Venturato).

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.

PRE-PARTITA

Confermato ufficialmente il calcio d’inizio di Reggina-Cittadella alle 21:30; dopo i dubbi che hanno portato all’iniziale rinvio del match delle 14, la sfida tra amaranto e granata si giocherà.

NEWS ORE 17:18-Il rinvio è stato causato dal fatto che due calciatori veneti, nella mattinata di oggi, accusavano febbre alta. Da ricordare che la squadra ospite, già alla vigilia della partenza, aveva registrato sei positività tra giocatori e gruppo squadra. A breve si conoscerà l’esito dei nuovi tamponi, per capire se vi siano o meno altri positivi tra le file dei granata.

Sono da poco trascorse le 14 quando arriva l’ufficialità da parte della Lega B: la partita tra Reggina e Cittadella viene rinviata di alcune ore, il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 21:30.

Per consultare il comunicato ufficiale clicca qui.

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Reggina-Cittadella, ma il match potrebbe subire un rinvio. Dopo le molte positività al Covid riscontrate tra i veneti nei giorni scorsi, ulteriori tamponi parrebbero aver evidenziato altri casi. Due le possibilità al momento: rinvio del match in serata oppure a data da destinarsi.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t), Pisa (1-2,c), Monza (1-0,t), Brescia (2-1,c), Chievo (3-0,t), Venezia (1-2, c).

Cittadella: Cremonese (0-2, t), Brescia (3-0, c), Cosenza (1-1, t), Pordenone (2-0, c), Monza (1-2, c), Pescara (3-1, t), Empoli (2-2, c), Pisa (1-4, t), Salernitana (1-0, t), Spal (2-0, c), Vicenza (3-0, c).

QUI REGGINA – Dopo i soli tre punti raccolti nelle ultime sette partite, la Reggina è chiamata ad una reazione soprattutto a seguito del cambio alla guida tecnica con l’avvento di Baroni. Il nuovo allenatore amaranto non avrà comunque un compito semplice dovendo fare i conti con un’infermeria piena. Formazione da inventare per Baroni, con una nuova disposizione tattica che vedrà il passaggio alla difesa a quattro. De Rose e compagni dovranno tirare fuori il massimo per queste ultime partite prima della sosta, a cominciare proprio dal match con il Cittadella.

QUI CITTADELLA – Ottavo posto in classifica con una partita da recuperare contro la Reggiana, per il Cittadella di mister Roberto Venturato, reduce dal doppio successo casalingo contro Spal e Vicenza. Squadra dal gol facile quella padovana, con ben 21 reti messe a segno, terzo attacco del torneo, solo Lecce ed Empoli hanno fatto meglio. Bomber principe della squadra è Mario Gargiulo, a quota 6 reti; conta già due marcature anche Amedeo Benedetti, terzino con un passato a Reggio Calabria. Ottima anche la fase difensiva con appena 10 reti al passivo, solo Monza e Chievo ne hanno subite meno (9 a testa).

I PRECEDENTI – Sono 6 i precedenti al “Granillo” tra Reggina e Cittadella, il primo di questi risale al febbraio del 2002, quando Dionigi siglò il gol dell’unico successo amaranto; nei 5 incroci successivi, 2 pareggi, compreso il pirotecnico 3-3 del 2012 con doppietta di Alessio Viola subentrato a partita in corso, e ben 3 successi veneti, tutti per 1-0.

L’ARBITRO – A dirigere l’incontro sarà il signor Luca Massimi di Termoli, che ha diretto in carriera 3 volte la Reggina, con altrettante sconfitte, avvenute tutte in Serie C: Foggia-Reggina 3-2 (2014/2015); Reggina-Lecce 1-2 (2016/2017); Reggina-Cosenza 0-1 (2017/2018). Altrettanti i precedenti con il Cittadella, uscito sempre imbattuto dal campo: 2018/2019, Cittadella-Foggia 1-1 e Cittadella-Carpi 3-1; 2019/2020, Cittadella-Frosinone 0-0. Gli assistenti di Massimi saranno Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari: quarto uomo Daniel Amabile di Vicenza.