Il Cittadella fuori casa: solo a Salerno i granata non sono andati in gol

Un bilancio abbastanza equilibrato, quello riguardante le gare esterne del Cittadella.

In queste prime cinque partite giocate lontano da casa, i veneti hanno espugnato i campi di Cremonese e Pisa: in Lombardia un successo per 0-2, in Toscana una vittoria schiacciante, ottenuta col punteggio di 1-4. In merito alle sconfitte invece, sorprende quella di Pescara (3-1) contro un avversario che non aveva mai vinto, mentre quella di Salerno (1-0) è arrivata a 4′ dalla fine.

Completa il quadro, il pareggio per 1-1 a Cosenza.

Il totale è di 7 punti su 15 disponibili, con 8 gol segnati e 6 subiti.