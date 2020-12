Serie B, 13^ giornata: sorpresa Pescara, pari tra Venezia e Spal

Ultime News

Lo stadio “Granillo” apre nuovamente le porte al campionato di Serie B a pochi giorni di distanza dall’ultimo match disputato dalla Reggina. Per la 13^ giornata gli amaranto affronteranno ancora una formazione...

La prima Reggina di mister Baroni andrà in campo con il previsto modulo 4-4-2; chiavi importante del gioco amaranto saranno le corsie esterne con le coppie Delprato-Rolando a destra e Di Chiara-Liotti a sinistra. In attacco...

Dopo l’incredibile vittoria del Pisa a Lecce, anche il Pescara regala una sorpresa clamorosa, battendo in pieno recupero il Monza. Pari senza reti invece, nel big match tra Venezia e Spal. Scavalcata da Cremonese e Pescara,...

Orgoglio, carattere e sudore. Questo, in estrema sintesi, ciò che Marco Baroni si aspetta dai suoi, nel giorno che vede il tecnico fiorentino debuttare sulla panchina della Reggina. Un esordio in salita, viste le numerosissime...

Reggina

Non dovrebbero esserci novità eclatanti: la gara tra Reggina e Cittadella, originariamente prevista per le 14 e poi posticipata, si giocherà con inizio alle ore 21:30. I veneti erano in attesa dell’esito dei tamponi...