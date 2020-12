FOCUS ON-Coltello tra i denti e…difesa a quattro: la ricetta di Baroni per rialzare la Reggina

Orgoglio, carattere e sudore. Questo, in estrema sintesi, ciò che Marco Baroni si aspetta dai suoi, nel giorno che vede il tecnico fiorentino debuttare sulla panchina della Reggina.

Un esordio in salita, viste le numerosissime assenze ed una classifica che di certo non fa dormire sonni tranquilli. A dispetto di tutto ciò, Baroni non cerca alibi, e di sicuro vuole provare ad incidere subito, così come dimostra l’immediato cambio di struttura tattica (difesa a quattro). Il Cittadella resta un cliente scomodo, in quanto i veneti, al contrario della Reggina, potranno giocare con la “testa libera”, forti di un ottimo avvio di campionato. Anche nelle fila granata tuttavia, la lista indisponibili è davvero numerosissima, complici le positività al Covid.

La compagine dello Stretto ha l’obbligo di provarci, nonché di dare quelle risposte chieste a gran voce da mister e società. La vittoria del Pescara, farà si che gli amaranto si presentino in campo da terzultimi in classifica: un ulteriore motivo per gettare il cuore oltre l’ostacolo, proprio come vuole il mister.