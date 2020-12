La Reggina in casa: tre sconfitte in sei gare, porta quasi sempre violata

Verso Reggina-Cittadella: numeri deficitari per la compagine dello Stretto, che ha subito due ko in "fotocopia".

Tre sconfitte in sei partite. Inizia a farsi decisamente deficitario, il bilancio casalingo di una Reggina piombata in piena zona playout.

Così come contro il Pisa, anche contro il Venezia gli amaranto si sono fatti beffare nel finale di partita, passando dal successo per 1-0 alla sconfitta per 1-2. Il bilancio complessivo, adesso, è di sette punti in sei gare, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Continua a preoccupare il dato relativo ai gol subiti (sette in totale), dal momento che, Cosenza a parte, tutte le squadre fin cui scese in riva allo Stretto hanno trovato la via della rete.