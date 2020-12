La storia di Reggina-Cittadella: incubo 0-1, un solo successo per gli amaranto

Correva il 10 febbraio del 2002, quando Davide Dionigi regalò l’1-0 alla Reggina contro il Cittadella, certificando il decimo risultato utile consecutivo di una squadra che tre mesi dopo sarebbe tornata in serie A. Da quel giorno tuttavia, gli amaranto non sono più riusciti a portare a casa i tre punti nelle sfide casalinghe con i granata.

Pareggio per 1-1 nel 2009/2010, nel pomeriggio che fece capire quanto fosse “fragile” la squadra affidata a Novellino e costruita per dominare il campionato. Pareggio per 3-3 nel 2011/2012, con le due compagini che si affrontarono all’insegna delle “difese allegre” in quanto non avevano più nulla da chiedere al campionato.

In tre occasioni invece, i veneti hanno espugnato Reggio, sempre col punteggio di 0-1. Nel 2010/2011, il gol di Piovaccari mise in seria difficoltà la Reggina, che tuttavia riuscì a rialzarsi nelle giornate precedenti ed a centrare i playoff. Nel 2012/2013, una partita decisamente brutta fu risolta da Schiavon a tempo scaduto. Nel 2013/2014 infine, si decise tutto nel finale: prima l’autorete di Bochniewicz, poi il rigore fallito da Gerardi (con quel ko, la compagine dello Stretto abbandonò le ultime, ridottissime speranze di salvezza).

In totale, i precedenti sono sei: una vittoria per la Reggina, tre vittorie per il Cittadella e due pareggi.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

*Nella foto: l’autogol di Bochniewicz in Reggina-Cittadella 2013/2014.

SERIE B 2001/2002 (10-2-2002)

Reggina-Cittadella 1-0

Reggina: Belardi, Jiranek, Vicari, Jiranek, Vargas, Morabito, Cozza (Veron), Mamede, Mozart, Leon, Savoldi (Zoppetti), Dionigi (Bogdani). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 22′ st Dionigi,

SERIE B 2009/2010 (19-9-2009)

Reggina-Cittadella 1-1

Reggina: Cassano, Lanzaro, Valdez (Cascione), Capelli, Rizzato, Buscè, Carmona, Volpi, Barillà (A.Viola), Missiroli, Bonazzoli (Cacia). Allenatore: Novellino.

Marcatori: 18′ pt Capelli (R), 25′ st Pesoli (C).

SERIE B 2010/2011 (9-4-2011)

Reggina-Cittadella 0-1

Reggina: Puggioni, Adejo (De Rose), Cosenza, Acerbi, Colombo, Rizzo (Castiglia), N.Viola, Rizzato, Sarno (A.Viola), Bonazzoli, Campagnacci. Allenatore: Atzori.

Marcatore: 9′ Piovaccari.

SERIE B 2011/2012 (12-5-2012)

Reggina-Cittadella 3-3

Reggina: Belardi, D’Alessandro, Adejo, Emerson, Angella, Rizzato, Armellino, Rizzo, Melara (Ragusa), Ceravolo (A.Viola), Campagnacci. Allenatore: Breda.

Marcatori: 34′ pt Armellino (R), 35′ pt Ciancio (C), 6′ st Di Carmine (C), 18′ st A.Viola (R), 30′ st Di Carmine (C), 33′ st A.Viola (R).

SERIE B 2012/2013 (17-12-2012)

Reggina-Cittadella 0-1

Reggina: Baiocco, D’Alessandro (Melara), Adejo, Freddi, Lucioni, Rizzato, Armellino (Fischnaller), Hetemaj, Barillà, Ceravolo (Sarno), Comi. Allenatore: Dionigi.

Marcatore: 45′ st Schiavon.

SERIE B 2013/2014 (26-4-2013)

Reggina-Cittadella 0-1

Reggina: Pigliacelli, Di Lorenzo, Lucioni, Bochniewicz, Contessa (Fischnaller), Pambou, Dall’Oglio, Barillà (Dumitru), Sbaffo, Di Michele (Maicon), Gerardi. Allenatore: Gagliardi/Zanin.

Marcatore: 33′ st aut. Bochniewicz.