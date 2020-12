Reggina-Cittadella, la probabile formazione amaranto secondo i quotidiani

Plizzari, Stavropoulos, Rolando, Di Chiara, De Rose, Crisetig e Lafferty. Questi i sette calciatori, che compaiono in tutte le probabili formazioni dei vari quotidiani cartacei.

Secondo Corriere dello Sport e TuttoSport, Baroni debutterà sulla panchina amaranto utilizzando un classico 4-4-2. Per il Corriere Folorunsho verrà adattato al ruolo di punta, mentre secondo TuttoSport Lafferty e Vasic daranno vita al cosiddetto “doppio centravanti”.

Per la Gazzetta del Sud, possibile 4-2-3-1, con Rolando e Di Chiara in posizione di trequartisti esterni e Mastour centrale. Per la Gazzetta dello sport invece, sarà 4-4-1-1, con Folorunsho trequartista alle spalle dell’unica punta.

Il Quotidiano del Sud, è l’unico a non prevedere cambio di modulo: avanti col 3-5-2, con Bianchi in mezzo insieme a capitan De Rose e Crisetig.

REGGINA-CITTADELLA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DEL SUD

4-2-3-1: Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; De Rose, Crisetig; Rolando, Mastour, Di Chiara; Lafferty. Allenatore: Baroni.

REGGINA-CITTADELLA, PROBABILE FORMAZIONE QUOTIDIANO DEL SUD

3-5-2: Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Lafferty, Vasic. Allenatore: Baroni.

REGGINA-CITTADELLA, PROBABILE FORMAZIONE GAZZETTA DELLO SPORT

4-4-1-1: Plizzari; Delprato, Gasparetto, Stavropoulos, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Folorunsho, Lafferty. Allenatore: Baroni.

REGGINA-CITTADELLA, PROBABILE FORMAZIONE CORRIERE DELLO SPORT

4-4-2: Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Stavropoulos, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Lafferty, Folorunsho. Allenatore: Baroni.

REGGINA-CITTADELLA, PROBABILE FORMAZIONE TUTTOSPORT

4-4-2: Plizzari; Delprato, Gasparetto, Stavropoulos, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Lafferty, Vasic. Allenatore: Baroni.