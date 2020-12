Visti da vicino: il Cittadella raccontato da Johnny Lazzarotto (Rigorosamente Cittadella)

Sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte (con una gara in meno), per un totale di 20 punti. È questo il bilancio attuale del Cittadella, che domani, sabato 19 dicembre, alle ore 14:00 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. Alla vigilia del match, abbiamo contattato il collega Johnny Lazzarotto – collega della trasmissione tv Rigorosamente Cittadella, in onda su TeleChiara, trasmissione – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

DIFFERENZE DALLA SCORSA STAGIONE- “Sono cambiati molti giocatori e alcuni molto importanti. Paleari e Diaw su tutti, giocatori fondamentali che hanno cambiato maglia; erano entrambi punti di riferimento e la loro partenza, inizialmente, ha creato qualche preoccupazione. I timori però si sono via via dissolti grazie ai nuovi innesti e ai giocatori che, in ombra lo scorso anno, quest’anno invece stanno facendo bene. Rispetto allo scorso anno, dopo queste prime giornate, la squadra sembra più completa. Chi è arrivato ha dato ancor più qualità alla rosa. E i “veterani” in rosa sono cresciuti ulteriormente”.

SUL MERCATO- “E’stato un mercato in stile Cittadella. Nomi poco conosciuti ma dal grande potenziale. Fino a questo momento si sono espressi bene Donnarumma sulla fascia sinistra come terzino e Cassandro sulla destra. Entrambi rappresentano ora alternative più che valide a chi occupava le due fasce lo scorso anno, ovvero Benedetti e Ghiringhelli con i quali si alternano in un campionato così intenso. Ma è davanti che si può parlare di vera rivoluzione con il cambio totale del reparto attaccanti. Ed è sul fronte offensivo che forse, al momento attuale, c’è qualche perplessità. Lo dicono i numeri; a parte Ogunseye con due goal, tutti gli altri attaccanti del Citta sono fermi ad una rete ciascuno. Cissè, Tavernelli, Tsadjout e Rosafio lavorano molto, anche in fase di copertura come chiede mister Venturato. Ma dal punto di vista dei goal fatti non sono ancora ai livelli che, loro stessi, speravano”.

L’AVVIO DELLA SQUADRA- “Squadra solida, che gioca bene e che sbaglia poco. Venturato chiede grandissimo impegno, fisico e mentale ai suoi giocatori. E il Citta ha sbagliato davvero poco fin qui. Il primo tempo di Pescara è da dimenticare, ma per il resto è stato un Cittadella sempre molto in palla. La sconfitta con il Monza è frutto di scelte arbitrali assurde, quella con la Salernitana di un episodio; in entrambi i ko comunque il gioco granata non ha deluso e le recenti vittorie contro Spal e Vicenza hanno rimesso in carreggiata Maniero e compagni”.

LE CARATTERISTICHE- “E’ una squadra che fa sempre la partita. Detta il ritmo, aggredisce, toglie respiro agli avversari. Questa intensità a volte porta a dei blackout momentanei e di pochi minuti nei quali gli avversari possono inserirsi per approfittarne. Ma sono rari. E’una “brutta bestia” da affrontare e se ne stanno accorgendo tutti. L’obiettivo dichiarato è la salvezza. Ma ancora una volta la squadra sta mostrando qualità tali da poter ambire ad altro. E non è scontato; il Cittadella spende meno di tutti gli altri in questa serie B; il budget con cui Marchetti costruisce la squadra è anche 5-6 volte inferiore a quello delle big. Eppure da anni è sempre lassù in alto, ai playoff e a sfiorare la serie A. Ecco, la situazione è questa”.

IL SEGRETO DEL CITTADELLA- “La forza del gruppo e il gioco di Venturato. Il 4-3-1-2 del mister è un dogma e i giocatori devono apprenderne ogni dettaglio. Se seguono le indicazioni dell’allenatore diventa davvero difficile battere il Cittadella; basti pensare che tra la sfida con la Spal e quella col Vicenza, Venturato ha cambiato undici undicesimi della propria squadra. E il risultato è stato lo stesso”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- “La grande intensità messa in campo, a volte, porta a delle mini-fasi di stanca di cui gli avversari possono approfittare. Qualche disattenzione inevitabile quando giochi al 110% sempre. Ecco, il punto debole può essere questo. Il punto di forza è il gruppo. E in questo momento un Mario Gargiulo superstar.

INDISPONIBILI E COVID- “Sono fermi per Covid il portiere Maniero e il difensore destro Ghiringhelli. Per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione, salvo novità dell’ultimissimo minuto”.

a.c.