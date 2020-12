Reggina-Cittadella, numeri e precedenti. Veneti tre volte vittoriosi al Granillo

Domani alle 14 sfida tra Reggina e Cittadella al Granillo. Veneti lanciatissimi dalle due ultime vittorie consecutive, calabresi in netta difficoltà con sei ko nelle ultime sette gare. Esonerato Toscano sulla panchina degli amaranto debutto per Marco Baroni. Sul sito ufficiale della Lega serie B, ecco tutte le statistiche sui precedenti tra le due squadre e i numeri principali della stagione attuale.

“Nei 6 incroci ufficiali fra le due squadre in Calabria, bilancio di 1 vittoria per la Reggina (1-0 nella serie B 2001/02), 2 pareggi (ultimo 3-3 nella serie B 2011/12) e 3 successi veneti (tutti per 1-0, ultimo nella serie B 2013/14). Cittadella squadra regina della B 2020/21, dopo 12 giornate, per reti con subentranti: 5 dei 21 gol totali granata messi a segno da calciatori entrati a partita in corso. Cittadella una delle due cooperative del gol nella B 2020/21 dopo 12 giornate: 13 i marcatori diversi per i granata veneti (come per il Brescia). Tra Marco Baroni e Roberto Venturato 2 incroci tecnici ufficiali, con reciproca vittoria casalinga per 1-0 nel doppio Benevento-Cittadella della serie B 2016/17. Dicembre mese “top” per le squadre di Marco Baroni, alla media di 1,65 punti/partita, frutto di un bilancio composto da 18 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte in 40 partite giocate”.