Reggina-Cittadella, la probabile formazione granata: Tsadjout e Tavernelli in avanti

Dare continuità alle due vittorie consecutive è l’obiettivo del Cittadella, prima squadra a sfidare la Reggina nel suo nuovo corso tecnico. Venturato contro Baroni, i due tecnici arrivano alla sfida con molte assenze ma con la stessa voglia di far bene, ciascuno per un motivo differente.

Il covid ha decimato la difesa dei veneti, che nelle ultime ore sono venuti a conoscenza delle indisponibilità di Frare, Cassandro, Benedetti e Bassano. Reparto difensivo, dunque, con gli uomini contati per Venturato che, nel suo 4-3-1-2, davanti a Castrati schiererà i “superstiti” Adorni, Perticone e Donnarumma, con il possibile adattamento sulla fascia destra di Vita.

In mezzo al campo non dovrebbero esserci cambiamenti, con Pavan, Branca e Proia pronti all’uso. Sulla trequarti probabile spazio per D’Ursi, il quale agirà dietro il tandem Tsadjout-Tavernelli, con quest’ultimo leggermente favorito su Ogunseye.

LA PROBABILE FORMAZIONE GRANATA

CITTADELLA (4-3-1-2): Castrati; Vita, Adorni, Perticone, Donnarumma; Pavan, Branca, Proia; D’Urso; Tavernelli, Tsadjout. All. Venturato

INDISPONIBILI: Maniero, Ghiringhelli, Frare, Cassandro, Benedetti, Bassano, Awua