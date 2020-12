Reggina-Cittadella, Baroni: “Cionek out, Rivas in dubbio”

Il nuovo tecnico della Reggina, Marco Baroni, parla alla stampa alla vigilia del suo debutto, domani pomeriggio al Granillo contro il Cittadella.

“Gruppo sta bene nel senso che ha voglia ed è motivato, consapevole del momento ma c’è la convinzione e la determinazione per tirarsi fuori da questa situazione. Questa è una percezione molto buona, abbiamo lavorato in questi giorni. Ognuno di noi deve fare qualcosa in più. Attendo risposte importanti dalla squadra”.

Situazione infortuni

“A me piace parlare più dei presenti che degli assenti ma ci sono dei giocatori Menez, Faty, Charpentier, Rossi, Situm che non sono disponibili a cui si è aggiunto Cionek che non c’è e Rivas in dubbio. La lista è un poco lunga, ma questo non deve essere una scusante, la mia attenzione è rivolta a chi sta bene e a chi da attingere per risollevarci”.