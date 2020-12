Reggina, Baroni: “Vivo di sfide, voglio che la mia squadra faccia la stessa cosa”

Il tecnico della Reggina, Marco Baroni, al debutto domani pomeriggio sulla panchina amaranto nella sfida contro il Cittadella, ha parlato alla vigilia dopo i suoi primi giorni a Reggio.

L’avversario di domani, il Cittadella

“Incontriamo un avversario difficile, tra i più impegnativi da affrontare, ha continuità di lavoro conosce bene il suo calcio da anni, il progetto tattico rimane lo stesso da anni. Sanno sempre quello che fare sul campo. Per noi deve essere maggiore motivazione perchè affrontiamo una signora squadra. Sarà una partita in cui faranno la differenza la determinazione, la cattiveria agonistica, la capacità di trovare energie in più per fare risultato. Non mi piace parlare degli assenti, preferisco concentrarmi su quello che dobbiamo fare, ognuno di noi, per uscire dalla situazione attuale che è difficile. Noi in questo momento per sopperire ad alcune cose dobbiamo mettere questi fattori, ma non ho dubbio che i giocatori offriranno una prestazione sotto questo profilo, altrimenti sarebbe un problema”.

Modulo e schieramento

“Fino a domani aspetteremo di capire le condizioni di alcuni giocatori per poi decidere il modulo, ma non è la sistemazione tattica che in questo momento mi interessa quanto come sapremo interpretare la partita. Avere tante gare ravvicinate non ci aiuta sicuramente, ma sappiamo che è così e dobbiamo solo pensare a trovare la forza e l’energia per risollevarci. I ragazzi sono motivati e determinati e questa è una buona cosa. Sono consapevoli della situazione ma convinti di poter cambiare rotta”. Ho una idea ben chiara sul modulo, ma adesso sono giorni così fitti di impegni e di attenzione che dobbiamo concentrarci su ciò che è più importante, dare delle priorità anche proprio dal punto di vista tattico e ci siamo concentrati su quello”.

Situazione fisica

“E’ un momento per tutto il calcio anomalo, non voglio parlare del lavoro degli altri. Ma è tutto il periodo molto particolare, si gioca di continuo, viaggi, rientri, pochi giorni per riposare e allenarsi bene. Non è una situazione nostra ma di tutti. Concentriamoci sulle componenti che bisogna mettere in campo tutti, io e lo staff tecnico in primis, per modificare questa situazione”.

Lafferty e il gol ritrovato

“Anche lui è stato assente parecchio, ha ritrovato il gol e spero si possa ripetere. Da tutti mi aspetto una risposta importante in campo”.