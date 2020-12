Qui Cittadella, i convocati per Reggio: altri 4 calciatori positivi al Covid

Sul proprio sito web ufficiale il Cittadella ha comunicato i convocati per la sfida di domani alle ore 14.00 al Granillo contro la Reggina – Cittadella. Per la squadra veneta questa mattina rifinitura al Tombolato e poi la partenza per il ritiro di Reggio Calabria. Il Cittadella ha comunicato la positività di altri quattro giocatori e 2 componenti dello staff che si aggiungono a Maniero e Ghiringhelli, già assenti contro il Vicenza. “Nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì – si legge sul sito del Cittadella – , sono stati riscontrati altri casi di positività nel gruppo squadra: 4 giocatori e 2 componenti dello staff. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo. Il resto del gruppo squadra si è sottoposto ai test previsti dal protocollo prima della partenza, gli esami hanno dato ESITO NEGATIVO”.

Questo l’elenco dei 20 convocati per domani:

PORTIERI

36 KASTRATI Elhan

1 PLECHERO Gabriele

DIFENSORI

2 PERTICONE Romano

5 ADORNI Davide

6 CAMIGLIANO Agostino

17 DONNARUMMA Daniele

CENTROCAMPISTI

4 IORI Manuel

8 PROIA Federico

10 D’URSO Christian

16 VITA Alessio

20 GARGIULO Mario

23 BRANCA Simone

26 PAVAN Nicola

29 MASTRANTONIO Valeri

ATTACCANTI

7 ROSAFIO Marco

9 TSADJOUT Frank

11 GRILLO Paolo

21 TAVERNELLI Camillo

19 CISSÈ Karamoko

32 OGUNSEYE Roberto