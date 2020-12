Dieci punti nelle ultime 5 gare: il Cittadella sogna in grande

L’esperienza a Reggio Calabria di mister Baroni non si apre con il più semplice degli avversari: gli amaranto affronteranno il Cittadella, compagine che ha iniziato benissimo il campionato, prima fino alla 4°giornata, e che nonostante un lieve calo di condizione occupa stabilmente la zona play-off. I granata sono una delle squadre più in forma del momento e tra quelle che ha ottenuto più punti nelle ultime 5 partite: 10 (dato condiviso con SPAL, Frosinone, Monza e Salernitana). La squadra veneta possiede anche il record stagionale di giocatori mandati in rete: ben 13 (insieme al Brescia). Il principale marcatore della squadra è il centrocampista Mario Gargiulo a quota 6 reti, segue l’attaccante italo-nigeriano Roberto Ogunseye, il terzino Amedeo Benedetti e l’ex Roma Christian D’Urso a 2 reti. Un punto di forza è la difesa, che con 10 gol subiti è la seconda migliore difesa del campionato, dopo quella del Monza. La squadra di mister Venturato si schiera con un 4-3-1-2 a rombo, con in porta l’ex Trapani Kastrati; la difesa4 presnta un buon connubio di esperienza (Adorni, Perticone, Benedetti) e freschezza (Cassandro, Bassano, Frare); il centrocampo è sicuramente il miglior reparto della squadra, i fedelissimi di mister Venturato sono: il trequartista D’Urso, tra i migliori dei granata in questa prima parte di stagione, il bomber Gargiulo, capitan Iori e il mediano Proia; per quel che riguarda l’attacco, è sempre più consolidata la coppia Ogunseye-Cissè, anche se, giocatori come Rosafio e Tsadjout possono rivelarsi pericolosi anche a partita in corso.

