Serie B, su Dazn “Growing Together”: domani prima puntata dedicata a Reggio Calabria

“Growing Together,” il progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT, e supportato da Havas Media Group, racconta la Serie BKT in un viaggio alla scoperta di talenti sportivi e realtà innovative locali che fanno del nostro territorio un serbatoio inesauribile di eccellenze, fuori e dentro il campo da calcio. Sei città, sei storie, il nuovo contenuto originale DAZN, disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 18 dicembre, con le prime due puntate dedicate a Reggio Calabria e Salerno.

Si parte da Reggio Calabria con Enrico Del Prato, centrocampista della Reggina in prestito dall’Atalanta e della nazionale Under 21 italiana. A DAZN Del Prato racconta la sua esperienza non tanto da calciatore quanto da ragazzo che si è immerso in una realtà nuova rispetto alla sua scoprendone i lati più colorati che lo hanno arricchito sotto ogni punto di vista. Al suo percorso si affianca quello di “SmartOsso,” l’innovativa startup incubata dentro l’Università di Reggio e composta da talenti reggini al 100% e che ha inventato un dog toy intelligente in grado di monitorare la salute del proprio amico a 4 zampe.

Scritto e ideato da Francesco Carabelli, autore di DAZN, “Growing Together” ha l’obiettivo di raccontare, in 6 puntate da 10’ ciascuna, i nuovi volti della Serie BKT nel contesto della città in cui gioca la loro squadra di riferimento. Al loro percorso calcistico, sarà affiancato quello di startup innovative d’eccellenza del territorio. Un viaggio alla scoperta di potenzialità da esplorare e che mette insieme le esperienze e le competenze di giovani talenti, sia del mondo dello sport che di quello aziendale, che hanno contribuito alla crescita del territorio in cui operano.

“Growing Together” mette insieme il percorso di calciatori all’interno della città in cui gioca la propria squadra di Serie BKT e quello di tanti giovani che nella vita hanno saputo mettersi in gioco, viaggiare, per poi tornare al luogo d’origine regalando al territorio competenze e conoscenze acquisite dando vita a startup innovative, sperimentali e sostenibili e che sono oggi il fiore all’occhiello di moltissime province italiane. Attraverso lo sport, e in particolare il calcio, “Growing Together” sottolinea valori condivisi come innovazione e legame con il territorio in grado di scardinare clichè e pregiudizi che spesso ruotano attorno alla realtà provinciale che si rivela, invece, autentica fucina di talenti e di campioni.

Durante la conferenza stampa di presentazione il Presidente della lega B, Maurizio Balata ha spiegato che “la Serie BKT va oltre al mero significato di campionato sportivo. È la nostra missione essere vicino ai territori, aiutarli a crescere come dimensione economica e sociale. Così come facciamo crescere centinaia di ragazzi ogni anno, nei nostri settori giovanili ma anche nelle prime squadre e così come abbiamo cura per le realtà del terzo settore con cui sviluppiamo ogni anno progetti solidali che portano concreti aiuti con chi ne ha bisogno. Siamo orgogliosi di avere incontrato sulla nostra strada partner come BKT e DAZN che condividono con noi i medesimi valori e si pongono gli stessi obiettivi”.

Alla conferenza in streaming hanno partecipato anche Veronica Diquattro – Chief Customer and Innovation Officer DAZN, Lucia Salmaso – CEO BKT Europe, Stefano Spadini – CEO Havas Media Group.