Reggina, tra le novità di Baroni una possibile conferma

Cresce la curiosità per vedere all’opera, sabato 19 dicembre ore 14, la prima Reggina targata Marco Baroni. Pochissimi i giorni avuti dal tecnico per iniziare la sua nuova avventura a Reggio Calabria e preparare la già delicata sfida contro il Cittadella. Il nuovo tecnico ha fatto intendere di voler lavorare ad un modulo nuovo, con un probabile passaggio alla difesa a 4. Resta da capire se le modifiche allo schieramento tattiche avverranno già da sabato o se la squadra avrà bisogno di maggiore tempo per trasformare il suo assetto. Tra indisponibili e squalifiche, inoltre, il lavoro di Baroni è ancora più complicato. Out sicuramente i soliti noti Faty, Rossi e Charpentier, non saranno del match nemmeno Menez (ricaduta), Denis e Bellomo (squalificato), e Situm, mentre Cionek, uscito anzitempo contro il Venezia potrebbe farcela.

Ancora scelte obbligate per la Reggina, con Baroni che specie nel reparto offensivo sembra obbligato. La conferma di Kyle Lafferty dal primo minuto sembra quasi scontata, soprattutto adesso che il centravanti nordirlandese si è sbloccato e ha disputato lunedì sera la migliore prestazione con la casacca amaranto. Baroni dovrà scegliere il suo partner, ma anche qui le opzioni sono centellinate, probabile che sia Rigoberto Rivas a far coppia con Lafferty sempre che il neo tecnico non getti subito in mischia la carta dei due centravanti di peso, inserendo Vasic.