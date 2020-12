Reggina, in B è una panchina senza pace: 9 esoneri in 5 campionati!

Nelle ultime 6 stagioni in Serie B, solamente Atzori nel 2010/2011 rimase in sella dall'inizio alla fine

Con l’esonero di Mimmo Toscano e l’arrivo in panchina di mister Baroni, si conferma una tradizione negativa per la Reggina che nei campionati di Serie B raramente è riuscita a chiudere la stagione con lo stesso allenatore con il quale aveva iniziato.

Il ritorno nella serie cadetta dopo sei stagioni di assenza non ha interrotto questa tradizione; nei 6 campionati di B post-retrocessione dalla Serie A, si contano già 9 tra esoneri, ritorni di fiamma e soluzioni interne. Una serie inaugurata a sorpresa nel 2009/2010 da Walter Novellino, che da tecnico designato per riportare subito in A la Reggina, durò appena 10 partite; al suo posto Ivo Iaconi, a sua volta sostituito nel girone di ritorno da Roberto Breda, promosso dalla Primavera. La stagione successiva vide Gianluca Atzori portare a termine il campionato con il triste epilogo del playoff di Novara.

Dal 2011/2012 in avanti, la guida tecnica della Reggina diventa una sorta di ‘testimone’ in una staffetta con tanti, a volte troppi, partecipanti. Dopo la salvezza del 2010, torna Breda a guidare gli amaranto; esonerato, viene sostituito da Angelo Gregucci, il quale a sua volta lascerà il posto al suo predecessore che porterà a termine la stagione. Nel 2012/2013 tocca poi a Dionigi, che resiste fino a poche giornate dal termine, sostituito da Bepi Pillon, già passato da Reggio per una breve parentesi nell’ultimo anno di Serie A; sarà una salvezza tirata per i capelli all’ultima giornata nello scontro diretto di Vicenza.

L’anno della retrocessione, oltre che del Centenario, iniziato con ambizioni probabilmente eccessive, si conclude con un disastro totale. Torna Atzori, al quale si chiede di lottare per i primi posti; la sua panchina resiste 10 partite, al suo posto Fabrizio Castori, che riesce a fare anche peggio, esonerato dopo 6 partite. L’effetto boomerang riporta Atzori alla guida di una squadra ormai smarrita e allo sbando, e al giro di boa il tecnico del quasi-miracolo del 2011 riceve il benservito per la seconda volta. Al suo posto viene promosso il tecnico della Primavera Diego Zanin, affiancato da Franco Gagliardi, già autore di un miracolo nel 1995/1996; nonostante l’avvio promettente, il castello si sgretola in fretta e la retrocessione è inevitabile.

Tornando ancora un po’ indietro nel tempo, solamente Franco Colomba, in ben due circostanze, ha portato a termine la stagione senza problemi: nel 1997/1998, con il sesto posto che profumava tanto di preludio alla festa della stagione seguente; nel 2001/2002 con il ritorno immediato in Serie A. Nel ’95/’96, come detto, Gagliardi subentrò a Giuliano Zoratti a poche gare dalla fine e la salvezza giunse, in maniera quasi inaspettata, grazie a quattro vittorie nelle ultime quattro partite; nel ’96/’97 durò ben poco Adriano Buffoni, sostituito da Vincenzo Guerini che portò la squadra ad una tranquilla salvezza, trascinata dai gol di Dionigi. Anche nel campionato della promozione in A, la panchina amaranto vide un avvicendamento proprio nel finale di stagione: fatale per Elio Gustinetti la sconfitta di Verona contro il Chievo per 3-0, al suo posto Bruno Bolchi. Il resto è storia nota.